Última jornada de liga en la primera división de fútbol sala. El Peñíscola Globeenergy acaba la temporada visitando a UMA Antequera en un partido sin nada en juego con los dos equipos ya descendidos a la categoría de plata.

Los dos clubes se despiden de primera y lo intentarán hacer de la mejor forma posible, que no es otra que ganando el último partido. Para la plantilla del Peñíscola no será un partido fácil tras la gran decepción del martes de no haber conseguido el objetivo de la permanencia y bajar de categoría. Pero su técnico, Carlos Sánchez, ha afirmado que «hay que terminar con buenas sensaciones».

Tanto para el club como para los integrantes de la plantilla están siendo unos días difíciles aunque Sánchez ha expresado el ambiente como «bueno aunque ya es difícil motivar en esta situación» y es exigente con sus jugadores hasta que suene la bocina del final del partido. «Tenemos que acabar dignamente intentando conseguir los tres puntos y que la sensación final sea buena. Los jugadores no deben venirse abajo y competir muy fuerte como lo han hecho hasta el último partido y tenemos que hacerlo también en Antequera.»

Sea cual sea el resultado del partido, el Peñíscola acabará la liga en 16ª posición. Los jugadores realizaron el viernes el último entrenamiento de la temporada y después de que termine el partido de hoy el club ya empezará a centrarse en trabajar para volver a la máxima categoría lo antes posible.

Globeenergy continuará patrocinando al equipo la próxima temporada

El patrocinador principal y que esta temporada ha dado nombre al equipo de Peñíscola Globeenergy ya ha anunciado que no dejará de lado al club peñiscolano y continuará apoyando al equipo la próxima temporada. Una gran noticia para la directiva y los intereses del club.