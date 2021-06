Una partida de pádel, una media maratón, una ruta de 100 kilómetros, unos largos en la piscina, un paseo con las maravillosas vistas al mar o unos ejercicios en el gimnasio. Estas son algunas de las múltiples actividades que practican los deportistas séniors en la provincia de Castellón, todas ellas de diferente índole, pero aportando unos beneficios grandilocuentes tanto a nivel físico como psicológico.

Relacionadas Bautista se despide de Roland Garros en segunda ronda

Actualmente el pádel es el segundo deporte más practicado en toda España, ganando simpatizantes de todas las edades gracias a su dinamismo y adaptación a cualquier tipo de ritmo y nivel de juego. En el Club de Tenis Castellón, los aficionados séniors se reúnen para disputar sus partidas de tenis y pádel.

Es el caso de Manuel Cervera y Juan José Trujillo, 66 y 67 años respectivamente, ambos formando pareja alrededor unas cuatro veces por semana: «Para nosotros hacer deporte lo es todo», destaca Manuel. Por su parte, Juan José señala que es una «escapatoria para hacer lo que nos apasiona. Antes jugábamos a fútbol, pero se nos ha hecho duro. En cambio, el pádel es perfecto para nuestro estado físico».

Beneficios para la salud

Por otro lado, el ciclismo es considerado un deporte ideal para este esta franja de edad por sus múltiples beneficios para la salud, como la mejora pulmonar, la circulación, el movimiento de muchas articulaciones y la fortaleza de la musculatura en piernas, brazos y columnas.

Joan Morales (69 años, Grau de Castelló) disfruta de las dos ruedas desde hace 25 años: «He hecho deporte toda la vida, primero fútbol y más tarde running, pero se me cargaban las piernas y comencé a hacer bicicleta». Para Joan el ciclismo es perfecto, con un matiz: «Desde mi punto de vista el ciclismo es genial y solo tiene una pega: tienes que hacer muchos kilómetros. Y vaya si los hace, una media de 100 kilómetros en cada ruta, bien junto a su hermano de cuatro años mayor o en grupo: «Normalmente los jubilados salimos de tres a cuatro días por semana. Cada uno con sus limitaciones y sin ninguna presión, no vamos a ganar ningún Tour», manifiesta.

Maratones a los 70 años

Del ciclismo al running, de Joan a José Manuel Oms, más conocido como Catambo (71 años, Grau de Castelló), quien ha completado más de 15 maratones, ha logrado 81 podios y relata alguna de sus numerosas anécdotas: «En todas las carreras siempre hay jóvenes que me preguntan: ¿y tú puedes terminar una maratón? y les contesto: si te lo propones puedes conseguirlo. Con 71 años me encuentro mucho mejor que antes y ahora no puedo estar sin hacer deporte», señala.

Según los expertos, es recomendable realizar actividades moderadas como puedan ser nadar o caminar. Esta última se practica en abundancia por toda la provincia, aprovechando el excelente clima mediterráneo y los maravillosos paisajes. Carmen Jovena, 63 años y Rosa Senen, 64 años, son dos amigas que caminan diariamente alrededor de 10 kilómetros: «Nos encanta y nos va de maravilla para estar más ágiles y encontrarnos mejor», apunta Rosa. Mientras Carmen destaca que les aporta mucho a nivel mental: «Nos relaja, nos contamos lo que nos ha pasado en el día anterior y desconectamos». Y es que son muchas y diversas las actividades que realizan los séniors, pero todas con un objetivo común: el deporte, una forma de vida para disfrutar y sentirse al 100%.