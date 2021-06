"Sueño con ser campeón del Mundo de motociclismo, he mejorado mucho y ahora lo veo posible". Así lo reconoce Sergio García Dols a Mediterráneo, en uno de los pocos momentos de desconexión que tiene durante sus largas jornadas de entrenamiento.

El joven piloto de Burriana (22 de marzo del 2003) prácticamente acaba de estrenar la mayoría de edad y ya es uno de los pesos pesados de la categoría, siendo su tercera temporada en Moto3. Eso sí, la segunda que empieza desde el primer Gran Premio, ya que en su estreno en el 2019 no pudo debutar en el GP de Qatar porque no tenía los 16 años que se necesitan para poder participar en la carrera.

Y es que Sergio ha sido un adelantado a su generación desde que empezó a subirse a una moto. Lo suyo es romper récord tras récord y no tuvo que esperar más que hasta el final de esa campaña del debut en el 2019 para conseguir su primera victoria en Cheste en el GP de la Comunitat Valenciana. Ahora, dos temporadas después, es segundo clasificado en la general del Mundial de Moto3, a 39 puntos del líder Pedro Acosta. El murciano, debutante en la categoría y de solo 17 años, ha sido una sorpresa para todo el mundo del motociclismo, convirtiéndose en el primer rookie en subirse al podio en su debut y en ganar tres carreras. Su autoridad es tal que si no fuera por el burrianense ya tendría prácticamente encarrilado su primer Mundial. Pero ahí está el de Burriana, peleando de tú a tú por el liderato de Moto3, habiendo ganado en Le Mans y la última carrera en Montmeló.

Pese a que le separan aún 39 puntos con el tiburón de Mazarrón, Sergio confía en sí mismo: «Es el tercer año que estoy en el campeonato y tengo más experiencia que los rookies. Mi sueño es ser campeón de Moto3 este año y no paro de entrenar para ello. He mejorado mucho como piloto desde que empecé hace y el cambio de equipo me ha venido muy bien, ahora lo veo posible», dice.

Eso sí, reconoce que «ahora mismo no pienso en el campeonato, solo pienso en el GP de Alemania; este año todos tenemos que luchar contra Acosta, porque nos ha sacado muchos puntos en los primeros gran premios. Sabía que era un piloto que iba rápido, pero no nos esperábamos esto, nos ha sorprendido a todos», confiesa.

En cuanto a su salto al equipo Aspar Team, Sergio explica que «me ha costado adaptarme a la moto, entender la forma de pilotarla, pero ahora me siento muy a gusto con ella y desde el equipo todos me transmiten mucha tranquilidad y confianza. Me ha venido muy bien este salto en la elección del equipo para mi desarrollo como piloto», añade un Sergio García que este fin de semana buscará en Alemania su tercera victoria y recortar puntos a Acosta.