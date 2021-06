La temporada de Roberto Bautista no será como en un primer momento se esperaba. Tras confirmarse su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los aficionados del tenis esperaban ver al castellonense a partir del próximo 23 de julio defendiendo los intereses de España. Pero esa imagen no se repetirá. Bautista ha tomado la «difícil» decisión de renunciar a su segunda cita olímpica para centrarse en el calendario ATP y pelear por acabar el año lo más arriba posible.

--Imagino que una decisión muy pensada y complicada de tomar.

--Sí, así es. Ha sido una decisión muy complicada y muy meditada. Lo hemos hablado con el equipo, le hemos dado muchas vueltas, pero al final he optado por priorizar en general la carrera deportiva que un evento puntual como son los Juegos Olímpicos.

--Se dice que llegar a unos Juegos es lo máximo y ya tuvo la ocasión de defender a España en Río 2016. ¿Eso alivia su renuncia?

--Es posible. Yo ya estuve en Río y viví aquella experiencia con mucha intensidad y en una situación complicada por lo que le pasó entonces a mi padre (sufrió un grave accidente). Allí tuve la oportunidad de competir en dobles con David Ferrer e hicimos un buen papel, como también lo hice en individual (fue quinto en ambos casos). Luego me fui directamente a Estados Unidos y me lastró mucho el rendimiento. Estaba muy cansado y lo acusé en exceso. Por eso, y en vista de aquella experiencia, he estado valorándolo todo y no me veo fuerte como para estar casi dos meses y medio fuera de casa. Por eso hemos tomado la decisión de no estar en los JJOO y centrarnos en la temporada en sí.

--Supongo que el hecho de poder estar más tiempo con su familia, también le ha influido.

--Bueno, se junta todo. La familia por supuesto, pero también el poder estar en casa y descansar. Yo soy muy casero desde siempre y me gusta tener ese descanso mental y físico entre torneo y torneo.

--¿Qué le han dicho desde la Real Federación Española de Tenis?

--Más o menos con Sergi Bruguera, el capitán de la Copa Davis, que es el que irá a Tokio, ya lo había comentado. Habíamos tenido varias conversaciones en las que le había dado a conocer mi opinión y cómo veía yo el ir o no ir a Tokio, y lo cierto es que él me apoya al 100% y me entiende.

--Habla de descanso mental y físico, ¿le han pasado factura esos dos aspectos en los últimos torneos?

--La verdad es que Roland Garros no me salió como esperaba. Creo que estaba haciendo un año muy bueno, iba el 12º en la ATP Race, y de haberlo hecho bien en París habría abierto más brecha con los de atrás, pero no pudo ser. Y esta semana, en Halle, hice un buen partido, pero en hierba puede pasar de todo y, además, me encontré con un rival muy talentoso. Podría decirte que Sebastian Korda es un fenómeno, el jugador más talentoso con el que me he encontrado en toda mi vida.

--La última. ¿Físicamente entonces se encuentra bien? ¿Las molestias abdominales y en el codo están olvidadas?

--Sí, todo aquello ya pasó y me encuentro muy bien. En una temporada tan larga, no es fácil mantenerse todo el año sin dolores. Pero ahora estoy en un buen momento y eso significa que me dedico mucho tiempo a cuidarme.