Es actualmente una referencia en el golf femenino nacional y parece no tener techo. A pocos meses de alcanzar la mayoría de edad, Carla Bernat (Castelló, 6 de agosto del 2003) sigue sumando títulos a su palmarés. Su último éxito, la victoria en el Santander Golf Tour Málaga, primera prueba del circuito que se ha disputado estos días en Lauro Golf, que logró con un final soñado y una vuelta de 70 golpes.

La castellonense, que firmó dos bajo par en la jornada final, tuvo que sacar la mejor versión de su putt para salvar el par en el hoyo 7 y arrancar un birdie espectacular en el 18 para certificar la victoria y obtener así su triunfo más importante hasta la fecha. Por detrás, Natasha Fear quedó a cuatro golpes de distancia de la ganadora, a pesar de firmar una gran vuelta final de 70 golpes. Ambas, fueron las únicas que lograron acabar bajo par en el torneo.

Pese a que el viento y la lluvia hizo amago de aparecer al comienzo de la jornada, el sol se fue haciendo hueco en una sesión en la que se vieron una gran cantidad de birdies en los nueve primeros hoyos. Por detrás, Clara Moyano, Marta Muñoz y María Villanueva apretaron desde el inicio, llegando incluso a empatar en el liderato. Una sólida Bernat certificó de forma contundente su primera victoria en un torneo de profesionales. Y es que hay que recordar que la jugadora del Club de Golf del Mediterráneo aún no tiene ni 18 años.

«Estoy que no me lo creo todavía, estoy en una nube, pero he disfrutado mucho. Ha sido un día raro porque he fallado mucho desde el tee, y no es habitual en mí, pero he recuperado mucho desde el tee, he dado golpes muy extraños, y he logrado sacarlos adelante, y luego el birdie en el 18 ha sido la guinda», resumía la deportista castellonense, quien el pasado mes de marzo se alzaba con el título de campeona en la Copa de la Reina en Sevilla .

Natalia Escuriola, al acecho

Por detrás, las también españolas Laura Gómez, María Villanueva y Clara Moyano quedaron en tercera posición, empatadas tras firmar par total en el cúmulo de las dos vueltas del torneo. Además, la castellonense Natalia Escuriola, quien también ha tenido la fortuna de alzar un título de este prestigioso torneo durante su carrera, finalizó esta primera prueba en Málaga en la sexta posición. Y es que Escuriola fue la ganadora del ranking final del Santander Golf Tour tanto en el 2018 como en el 2019, evidenciando su buen hacer sobre el campo.

La próxima cita del Santander Golf Tour será en Oliva Nova Golf con la disputa del Santander Golf Tour Valencia, torneo de dobles que que será la segunda prueba de este circuito del 2021 patrocinado por el Banco Santander.