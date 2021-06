Una baja más en el CD Castellón con vistas al ejercicio 2021/22 en el estreno de la Primera RFEF. El club albinegro ha oficializado este miércoles la salida de Paco Regalón del primer equipo orellut. El defensa central, de 34 años, finaliza contrato hoy mismo, 30 de junio, convirtiéndose en la 13ª baja del combinado de la capital de la Plana.

Paco Regalón llegó al Castellón en la temporada 2018/19 procedente del Racing de Santander y pronto se convirtió en un titular habitual en el centro de la defensa. Aquel curso, en el que los albinegros regresaban a Segunda B tras su tortuoso paso por la Tercera División, el cordobés participó en 25 partidos y contribuyó a la salvación in extremis del equipo.

En la siguiente temporada llegó el infortunio para el zaguero, ya que Regalón empezó siendo una pieza importante en los esquemas de Óscar Cano, pero en la tercera jornada, en La Nucía, sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Aquel 8 de septiembre de 2019, el andaluz jugaría su último partido como albinegro.

A mediados de aquella temporada, Regalón renovó por un año con el Castellón, pero liberó su ficha federativa al no estar en condiciones de jugar. En la campaña 2020/21 tampoco tuvo ficha con el conjunto albinegro y desde hoy deja de pertenecer oficialmente al club.

Múltiples salidas

Con la baja de Regalón, que se une a la del pasado martes de Paolo Fernandes, ya son 13 los futbolistas que se conoce que no seguirán en el CD Castellón con relación a la pasada temporada. Así, ya se confirmaron las salidas de Satrústegui, Adrián Lapeña, Rafa Gálvez, Muguruza, Marc Mateu, Gus Ledes, Marc Mateu y Víctor García, además de los cedidos que no seguirán; Señé y Zlatanovic, junto a Óscar Whalley y Marc Castells, que ya saben que no continuarán en la entidad albinegra en el próximo ejercicio 2021/22 tras el descenso de la pasada campaña de Segunda División A a la nueva Primera RFEF.