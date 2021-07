El Villarreal CF ha lanzado este jueves la campaña de abonos para la próxima temporada 2021-22, en la que el Submarino disputará tres competiciones: LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey. El encargado de presentarla ha sido su presidente, Fernando Roig, y lo más destacado es que los 17.173 abonados renovarán gratis su pase y el descuento del 30% a los abonados que no renovaron su pase en la 20/21. “Vamos a hacer una gran temporada, tenemos a la mejor afición y queremos que disfruten del regreso a los estadios con la Champions y el gran equipo que vamos formar”, indicó Roig.

Bajo el lema Vivamos el momento, el club ha presentado una campaña con la que anima a toda su afición a disfrutar del dulce momento que está viviendo la entidad tras la consecución del título de la UEFA Europa League.

Los principales puntos de la campaña de abonos 2021-22 son los siguientes:

· Renovación gratuita a los abonados de la campaña 2020-21. Si has sido abonado en la temporada 2020/21 y quieres renovar tu carnet para la 2021/22, te va a costar 0€ y solo será necesario actualizar datos en https://abonate.villarrealcf.es Este paso es necesario y una vez realizado recibirás tu nuevo carnet en tu domicilio, sin necesidad de desplazarte.

“Queremos premiar la fidelidad de los socios por estar a nuestro lado el pasado ejercicio, por eso les regalamos el abono gratuitamente “, manifestó el presidente amarillo a este respecto.

· Descuento del 30% a los abonados de la campaña 2019-20 que no solicitaron la compensación económica. Los abonados que no renovaron la pasada campaña su pase y no reclamaron la devolución proporcional de los partidos de la temporada 2019-20 disfrutarán de este importante descuento y pertenecerán a la categoría VYP Plata.

· El abono del curso 2021-22 incluye todos los partidos de LaLiga, fase de grupos de la UEFA Champions League y hasta cuartos de final de la Copa del Rey. También están incluidos los partidos que jueguen el Villarreal Femenino y el Villarreal B como locales.

· El club emite un carnet nuevo para la temporada 2021-22. No tiene validez el de la pasada campaña.

· Los abonados pueden gestionar su renovación de forma on line a través de https://abonate.villarrealcf.es. También podrán hacerlo de forma presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica o en las tiendas oficiales.

· Las nuevas altas solo podrán gestionarse de forma presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica o en las Tienda del Centro (Vila-real).

· Se mantiene el Carnet Jove. Los menores de 25 años disfrutarán de un 50% de descuento en su abono de la campaña 2021-22. Este descuento es aplicable para nuevos abonados y abonados VYP Plata, a los que se les añade este descuento al 30% correspondiente a esta categoría.

· Los jubilados y pensionistas disfrutarán de un descuento de 15 euros sobre el precio del abono para la campaña 2021-22.

· Los abonados continuarán contando con ventajas y descuentos con las empresas colaboradoras del Submarino gracias a Yellow Club.

· La asistencia al Estadio de la Cerámica tiene premio. El Villarreal CF continuará recompensando la asistencia de los abonados a los partidos con descuentos en los abonos de las campañas 2022-23, sorteos de viajes con el equipo y más ventajas. Además, se mantendrán las categorías VYP Oro y VYP Plata en los abonos de cara a futuras campañas.

· El Villarreal valorará medidas compensatorias en caso de celebrarse encuentros a puerta cerrada o con aforo limitado a causa de la pandemia.

Plazos de la campaña y puntos para abonarse

El Villarreal CF facilitará las gestiones para que los abonados renueven on line y sin moverse de casa del 5 al 23 de julio. Los aficionados podrán hacerlo en https://abonate.villarrealcf.es y recibirán el carnet en unos días en su domicilio. Además, el club atenderá a sus seguidores de forma presencial.

Plazos de la campaña:

· Del 5 al 23 de julio: renovación y alta de nuevos abonados.

· A partir del 26 de julio: cambios de ubicación y alta de nuevos abonados.

Puntos de renovación y nuevas altas:

· Taquillas del Estadio de la Cerámica. Del 5 al 23 de julio. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas. Sábados, de 10.00 a 13.00 horas.

· Tienda Oficial de la Plaça Major: A partir del 5 de julio. De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.