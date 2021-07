El portero de la selección española Unai Simón reconoció su estado de "euforia" tras ser protagonista del pase a semifinales de España en la Eurocopa 2020, con dos paradas en la tanda de penaltis ante Suiza, pero a la vez recordó que el objetivo es el título.

"Me he venido un poco arriba, es lo que me pedía el cuerpo, no suelo ser así. Es un momento bastante eufórico, la rabia que tengo dentro y las ganas las saco al exterior", dijo pocos minutos después del triunfo en San Petersburgo de 'La Roja'.

El meta vasco salvó a España en la tanda de penaltis después de que los de Luis Enrique perdonaran muchas ocasiones. De hecho, Simón, MVP del partido, dijo que el meta rival se mereció ese premio. "Sommer ha hecho un gran partido, le daría a él el MVP", apuntó, antes de referirse a su papel decisivo.

"Al final, al igual que hay que borrar rápido los errores también hay que 'resetear' rápido los aciertos. Tenemos un partido muy grande que disputar en semifinales, será un rival muy difícil, desde mañana hay que empezar otra vez de cero", apuntó, después de su error ante Croacia.

"Hay que tener mentalidad siempre de que cada partido es uno nuevo. Para semifinales hay que venir de la misma manera que hemos venido, con la cabeza con el único pensamiento de que hay que ganar. Lo que hemos hecho tiene su mérito, pero tenemos el futuro cercano, tenemos que ganar esta Eurocopa", terminó.

Oyarzábal: "Nadie daba un duro por nosotros"

Mikel Oyarzábal, delantero de la Real Sociedad que transformó el último penalti ante Suiza que significó la clasificación de España para las semifinales de la Eurocopa 2020, afirmó que tras el inicio en el que la Roja fue criticada ahora quieren "más" y acceder a la final.

"Nadie se conforma. Creo que empezamos como empezamos. Nadie daba un duro por nosotros. Todo el mundo criticando cuando la cosa no iba del todo bien. Pero el fútbol es así, es resultadista. Ahora tenemos todo un país detrás, lo notamos", dijo.

"Vamos a ir a la semifinal igual que a por este partido. Ahora queremos más. Llegados a este punto tienes a un paso jugar una final y es lo que vamos a intentar. El equipo está convencido, cree en lo que hace. Tenemos confianza plena en nosotros mismos. Seguro que la cosa va bien", afirmó.

Oyarzábal aseguró que siempre tuvo confianza en la tanda de penaltis. Así explicó que tras fallar el primer tiro Sergio Busquets le dio a sus compañeros que Unai Simón iba a parar tres penaltis, y que a él le tocó lanzar el quinto y no podía fallar, aunque admitió que "por el camino se te pasan muchas cosas por la cabeza y encima el balón estaba lejos".

Señaló que el éxito del pase no es solo cosa suya o de Unai Simón, sino que "es gran trabajo de todos", apuntó que en la semifinal van a salir con el "mismo compromiso, el mismo trabajo, unidad", y consideró que ante Suiza fueron "superiores" y merecieron "ganar antes", aunque les faltó aprovechar las numerosas ocasiones que tuvieron, sobre todo al final y en la prórroga.

"Ahora me pido que demos la mejor versión, que estemos acertados. Si hacemos un partido como hoy hay muchas posibilidades de pasar, de llegar a semifinales", apuntó.