El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha anunciado este viernes su retirada de la selección alemana de fútbol, después de la eliminación de los de Joachim Löw de la Eurocopa, y ha afirmado que en los próximos años va a centrarse en sus "objetivos" con el conjunto blanco.

"He jugado con Alemania 106 veces. No habrá otro momento así", confirmó en sus perfiles en redes sociales. "Hubiera deseado mucho que hubiera habido 109 internacionales y que otro gran título, la Eurocopa, se hubiera sumado al final. Había tomado la decisión de renunciar después de este torneo hace mucho tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no iba a jugar el Mundial de Catar 2022", añadió.

Kroos, de 31 años y campeón del mundo en Brasil 2014, afirmó que su decisión es "irrevocable" y que quiere centrarse en sus "objetivos con el Real Madrid durante los próximos años". "Además, a partir de ahora me permitiré descansos que no existen como jugador internacional desde hace 11 años", aseguró.

"Como marido y padre, también me gustaría estar ahí para mi mujer y mis tres hijos. Fue un gran honor para mí vestir esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los aficionados que me apoyaron con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra", continuó.

El germano, que deseó "suerte y éxito" para Hansi Flick como nuevo seleccionador, tuvo una especial muestra de cariño y agradecimiento para el hasta ahora seleccionador, Joachim Löw. "Muchas gracias a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y campeón mundial. Él confiaba en mí. Hemos escrito juntos una historia de éxito durante mucho tiempo. Fue un honor para mí hacerlo bien, concluyó.

La derrota de Alemania en octavos de final ante Inglaterra (2-0) fue el último partido de Löw como técnico de la selección germana, después de que anunciara que dejaría el cargo tras la Eurocopa.