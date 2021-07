Los jugadores castellonenses de hockey línea David Ros y Eloy Valls lograron el pasado fin de semana el subcampeonato de la European League, máxima competición continental de esta modalidad. Los jugadores del Caja Rural CPL Valladolid se colgaron la medalla de plata en la ciudad suiza de Kaltbrunn después de completar un extraordinario torneo.

El domingo pasado se midieron en la final ante Les Diables de Rethel francés, que hicieron valer su condición de grandes favoritos para vencer al club vallisoletano por 3-0 y llevarse el cetro continental. A pesar del resultado, el CPLV no se rindió en ningún momento, dando guerra al equipo francés e incluso llegando a dominar durante el inicio.

El portero de Borriol David Ros destaca que son un equipo muy joven y ninguno se dedica exclusivamente al hockey. Como es el caso del castellonense Eloy Valls, que con 20 años afrontaba su primera temporada completa con el primer equipo del CPLV. Todo lo contrario que sus rivales. «Los otros equipos sí que eran profesionales y en otros países europeos hay más tradición por este deporte», insiste el portero.

A pesar de esta diferencia, el de Borriol asegura que «el partido estuvo reñido» y apunta que sabían que se iba a decidir por «las expulsiones y pequeños detalles, que los franceses supieron aprovechar». Eloy Valls garantiza que «una vez llegas a una final no te planteas la posibilidad de perder». El club vallisoletano llegó a la final contra todo pronóstico: «A principio de temporada no había ninguna expectativa y conseguimos ganar la Liga Nacional y ser finalistas de la European League», indica el portero castellonense.

La polivalencia de Ros

David Ros compagina las modalidades de hockey línea y hielo, algo que no es habitual: «El año pasado había algún jugador más que lo hacía, pero este año soy el único de Primera División». En hockey hielo, el portero es una de las piezas claves del FC Barcelona, en el que encadena su tercer año y con una Liga y una Copa del Rey en su palmarés. «Este año le di prioridad al hielo. Lo acordé con el club y cuando no coincidían los partidos iba a jugar con el Caja Rural CPLV», explica. El meta borriolense asegura que es cuestión de motivación «porque no hay dinero de por medio». Sin embargo, Ros confiesa que «no sabría por qué modalidad decantarme» entre las dos.

Por su parte, en hockey línea defiende los colores del CPLV por primer año y ha conseguido la Liga y el subcampeonato de la European League. Además, es uno de los integrantes de la selección española de hockey línea que competirá a finales de agosto en el mundial.

Campeonato del Mundo

Los mundiales de hockey línea constan de dos divisiones de ocho selecciones y desde el 2014 España se ha conseguido mantener entre las ocho mejores. A pesar de ello, Ros pone en valor esta hazaña: «Es muy difícil, porque hay países que tienen mucha tradición por este deporte y sus jugadores se dedican totalmente a ello». Pese a ser consciente de la dificultad, las expectativas cara al mundial son altas: «El objetivo siempre es la medalla».