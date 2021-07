El nuevo fichajes del Villarreal CF, Boulaye Dia, ha sido presentado este jueves en la Ciudad Deportiva de Miralcamp. El delantero internacional por Senegal, que ha llegado procedente del Stade de Reims a cambio de unos 12 millones de euros y que ha firmado por las próximas cinco temporadas. El ariete franco-senegalés ha comparecido en su puesta de largo junto al consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, quien ha destacado las cualidades de ariete.

Sensato, sincero y, sobre todo, ilusionado, el nuevo Killer del Submarino sabe que tendrá dura competencia con Gerard Moreno, Paco Alcácer y Fer Niño, pero afirma que llega para ayudar, para trabajar y para seguir creciendo con el Villarreal, con el que quiere ser importante en la Champions League y ayudarle a ganar más títulos.

El atacante amarillo, que el pasado ejercicio anotó 14 goles en la Ligue 1 y 2 en la Copa francesa, es de un perfil similar al del examarillo Cédric Bakambu, y espera seguir creciendo con el Villarreal. "Noté muy rápidamente que el Villarreal tenía muchas ganas de ficharme, tuvieron mucho interés y fue muy fácil decirle que sí. Por ello quiero devolverle la confianza a mi nuevo club a base de trabajo y buenas actuaciones", ha reconocido.

Me hace mucha ilusión jugar la Champions, es la competición de clubs más grande que hay. Y ahora debemos ser ambiciosos, el Villarreal no va a ser uno más en la Champions, tiene que competir al máximo y plantarle cara a los clubs más grandes de Europa" Boulaye Dia - Delantero del Villarreal CF

Sobre la adaptación, ha comentado que se le está tratando genial desde el primer minuto en el que llegó. "Las sensaciones so muy buenas, me han acogido todos muy bien. Además, hay varios franceses y jugadores que hablan francés, al igual que el míster Unai Emery, que estuvo en París. El Villarreal me ha acogido con los brazos abiertos. Estoy muy contento en mis primeros días aquí", argumenta, añadiendo que "conocía a Aïsa Mendi y me comentó que llegaba a un gran club y que me adaptaría rápidamente a la Liga, la ciudad, a los compañeros y que me lo pondrían fácil".

Número de goles y pelear por ganar títulos

Sobre sus objetivos en estas cinco temporadas que debe estar en el Submarino, Boulaye Dia es sincero: "No me marco una cifra de goles. Quiero marcar el mayor número posible, pero no quiero obsesionarme con eso. Sí que es cierto que no me pongo límites en cuanto a cifras goleadoras".

Especialmente espera "tener continuidad, llego para crecer como futbolista y, cómo no, quiere crecer paralelamente con mi club y ganar más títulos con el Villarreal, que ya el pasado año gano la Europa League".

El reclamo de jugar la Champions League

Boulaye Dia ha desvelado un secreto, que la Champions fue clave para decantarse por el conjunto groguet. "Me hace mucha ilusión poder jugar la Champions, porque es la competición de clubs más grande que hay. El hecho de poder jugar la Champions me ayudó a decidirme por venir aquí. Y ahora debemos ser ambiciosos, el Villarreal no va a ser uno más en la Champions, tiene que competir al máximo y plantarle cara a los clubs más grandes de Europa"

"Tengo muchas ganas de poder debutar ante mi nueva afición. Es muy importante que pueda volver el público a los estadios y esperemos que así sea", indica abiertamente.

Es un perfil de delantero compatible a Gerard, Alcácer, Niño...

Sobre su momento deportivo, Boulaye se siente en el mejor momento de su carrera. "Estoy bien. He llegado en buen momento de forma. Ahora estoy en fase de adaptarme al grupo y a los automatismos de mi nuevo club y mi nuevo entrenador. Ahora espero poder aportar y rendir rápidamente, porque el primer partido oficial que tenemos es un título, y nada menos que la Supercopa de Europa", ha reconocido.

Además, considera que sus características complementan al resto de delanteros del Submarino: "Puedo aportar más profundidad al equipo, especialmente en carrera, creando espacios y siendo muy potente. Creo que puedo compaginar bien con mis compañeros, porque soy un perfil diferente al de los atacantes que tiene el Villarreal. Vengo para aportar mucho trabajo, sacrificio y goles a este club, como hice los últimos años en Francia".

¿Y de qué juega? ¿Delantero centro? ¿Extremo? Dia no se esconde. "Me considero un nueve puro, pero ya he jugado abierto en banda en sistemas con extremos o en un 4-4-2 con dos delanteros", finaliza el nuevo ariete franco-senegalés del Villarreal CF.