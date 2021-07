El TAU Castelló ha cerrado la renovación de Oscar Alvarado para las próximas dos temporadas. El base canario era una de las piezas fundamentales que la dirección técnica quería renovar tras un temporada excepcional. Toni Ten ha encontrado en Alvarado y Faner la dupla perfecta para plasmar en la pista las ideas del técnico castellonense.

Los números avalan el gran año de Oscar durante la temporada pasada. El palmense anotó 7,1 puntos, cogió 3,2 rebotes y repartió 5,3 asistencias para sacar una valoración media de la temporada de 13,7 siendo el segundo mejor asistente en la primera fase y el mejor asistente de la segunda fase de la liga. Además ha sido el segundo mejor base de la liga tras el catalán Lluis Costa que militaba en el Covirán Granada.

Estas eran las palabras de Alvarado tras la firma, “me siento en deuda con el TAU Castelló. El año pasado construimos algo increíble que no pudimos acabar. Creo en este proyecto, un proyecto serio, que da estabilidad y que mira a los ojos a los equipos de arriba. No es fácil encontrar continuidad en LEB Oro. Me identifico totalmente con el baloncesto de Toni Ten y quiero quedarme para seguir aportando mi granito de arena a este gran proyecto que se merece un mejor final del que tuvimos el año pasado”.

Por su parte el presidente Luis García se mostraba muy satisfecho, “era uno de los objetivos del club poder renovar a Oscar Alvarado y lo hemos conseguido. Es un gran jugador como ya demostró la pasada temporada y un pilar fundamental en este proyecto de continuidad, y por eso nos hemos comprometido ambas partes por dos años”. Ahora el club se está moviendo en incorporar otra pieza exterior y dos jugadores de la pintura. El club no cesa su actividad tras haber renovado a Kai Edwards, Joan Faner y del propio Oscar Alvarado, renovaciones a la que se sumaba ayer la incorporación del alero estadounidense Calvin Hermanson.