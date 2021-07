Saborear un helado en el chiringuito, extender la toalla y tomar el sol con el sonido del mar o tomarse un baño para desquitarse de los casi 40 grados de calor. Estos son quizás los patrones más habituales en verano, pero la playa va más allá de las charlas con tus amigos, de la lectura de tu libro favorito y de los constantes chapuzones, ya que las actividades deportivas predominan y se realizan asiduamente sobre las arenas de la provincia.

De hecho, muchas de estas prácticas se nutren y viven del verano, como por ejemplo el voley playa, el paddle surf y el tenis playa, aunque en menor medida ya que se disputa en gran parte del año. Sobre la orilla también son habituales los rondos o encuentros reducidos de fútbol, las partidas típicas de palas, los paseos y las rutas de los “runners” que deciden hacer sus 10k en el litoral.

Respecto al deporte olímpico, es una de las actividades que más se relanza en verano, además cuenta con un referente de la talla de Pablo Herrera, grauero que disputará sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio. El punto de encuentro de los amantes del remate o el bloqueo es el Gurugú, lugar donde se citan diariamente gracias a la Beach Voley Academy, escuela creada por varios jóvenes para fomentar el voley playa y que ha crecido hasta alcanzar los 80 alumnos este curso.

Así lo confirma Luis Vives, uno de los fundadores e integrante como jugador del CV Mediterráneo a sus 24 años: “Empezamos hace un par de años con 17 alumnos y poco a poco le hemos dado difusión a este maravilloso deporte”. Y recalca que lo más bonito es que creas familia: “Todo mi entorno de amistad está aquí”.

Una amistad que comparte con su compañero Isaac Pachés, que ha regresado tras militar durante un año en el Tigers de la Campellsville University de Kentucky: “Playa y voley, no necesitamos más en verano”, y destaca el el crecimiento del proyecto: “Es muy bueno que se fomente el deporte de playa, hacemos torneos y sentimos que va a más. El año pasado teníamos una o dos pistas, este verano es increíble la cantidad de gente que somos, con cinco pistas llenas e incluso más cuando están los niños”. Por su parte, Arancha Gil es una de las fijas desde hace dos veranos: “Empezó como un hobbie y le he ido cogiendo el gustillo, quiero seguir aprendiendo”.

Pero el voley no es el único deporte que se practica en la arena blanda del Gurugú, su principal competencia es el tenis playa, que está irrumpiendo con fuerza en España. Esta modalidad se suele jugar por parejas, como el pádel, y la mayor diferencia es que la pelota no puede tocar la arena. Luis Fajardo, un habitual del pádel, es uno de los tantos que ha llevado a las playas su pasión por el mundo de la raqueta: “El tenis playa para mi es una combinación del tenis y del pádel porque venimos gente de ambos. El escenario es perfecto y apetece mucho por el contacto cercano al mar". Por su parte, explica por qué le encanta este deporte: “Es un juego muy técnico, dinámico, de piernas, ya que no puede botar la bola y tienes que tener mucha reacción”.

De la arena al Paddle Surf

De la arena, al agua y más en concreto al paddle surf, deporte que consiste en buscar el equilibrio sobre la tabla con un remo que te permite navegar junto a las olas del mar. Mayra Vallés es una de las entrenadoras del club Surfers Castellón situado en el inicio de la playa del Grao: “Puedes ir rápido, relajado, tumbarte en la tabla o tomar las olas. Lo que más me gusta es esa libertad y la sensación de caminar dentro del mar. Asimismo, destaca que en verano se nota que va mucha gente a descubrir este deporte. Un ejemplo es el de Marisa Palacio, que llevaba un tiempo con el gusanillo y este verano ha dado el paso definitivo: “Cualquier persona se puede iniciar, al principio tenía respeto al agua, pero es muy agradable. Es una sensación de paz increíble porque ves la transparencia desde encima del agua. Es muy bonito”. afirma.

De forma espontánea, amantes del surf se lanzan al agua en busca de olas, aunque la mejor es en invierno, especialmente en a partir de octubre, donde más aficionados se juntan para tomar las olas de la playa en el litoral provincial. Así pues, el verano hace posible la unión de la playa con una extensa variedad de deportes que te permiten seguir en forma y sobre todo pasar momentos inolvidables.