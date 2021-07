El pasado mes de abril, Mediterráneo informaba de que el Villarreal CF había llegado a un acuerdo con el defensa central Aïssa Mandi, que vestirá de amarillo las próximas cuatro temporadas, firmando su nuevo contrato hasta junio del año 2025. Dos meses y medio después, a mediados de junio, el club de la Plana Baixa oficializaba dicho fichaje, incorporando a un futbolista franco-argelino que ha llegado al club ‘groguet’ como agente libre, tras expirar su vinculación contractual con el Real Betis Balompié. Este lunes, el Submarino ha presentado al jugador, un zaguero ambicioso, ganador y que sabe que la competencia será máxima en el actual campeón de la Europa League.

Acompañado del vicepresidente de la entidad, José Manuel Llaneza, Aïssa Mandi (Chalons-en-Champagne, Francia, 22/10/1991) ha hecho su primera puesta en escena pública, Se trata de un defensa expeditivo, con gran dominio del juego aéreo y un excelente posicionamiento, junto con muy buena salida de balón. Además, es internacional absoluto con Argelia, ha vestido la camiseta de los Zorros (Fennecs) en 62 partidos y es campeón de la Copa de África con el país norteafricano.

"Cuando el Villarreal te llama, no hay que pensar mucho. Sé el club que es, lo que representa y fue fácil decidirme. Yo lo que quería es un club que juegue regularmente en Europa y por eso me decanté por firmar por este club", ha confesado como primera impresión el que es uno de los cinco fichajes hasta la fecha del Villarreal 2021/22.

La adaptación, muy fácil

Según el franco-argelino, su acogida ha sido muy buena. "Me he adaptado muy rápidamente, estoy muy cómodo en este equipo. Debo agradecer tanto al club como a mis compañeros el recibimiento. En solo 10 días el Villarreal ha hecho sentirme como mi casa", ha indicado.

Un factor añadido es el hecho que, junto a él, el Submarino tiene cinco franceses en sus filas: "Además, en la plantilla hay muchos jugadores que hablan francés y que son franceses, por lo que es todo mucho más sencillo".

Objetivo: tener continuidad y pelear por títulos

Mandi tiene muy claro qué pretende en su estancia en el Submarino. "Mi objetivo es jugar el máximo número de partidos posibles y al mejor nivel. En lo colectivo, evidentemente, sin renunciar a nada. El Villarreal es un equipo importante y debemos sentarnos con el entrenador para ver qué retos queremos marcarnos, pero evidentemente debemos pelear por todos los títulos", argumenta.

El 'caramelo' de la Supercopa de Europa

Además, sabe que la exigencia en la entidad es máxima desde la pretemporada, ya que habrá un título en juego: la Supercopa de Europa. "El primer partido oficial es una final, casi nada. Tendremos que llegar muy en forma, por eso habremos jugado ocho partidos previos para estar en plenitud de condiciones para intentar ganar al Chelsea", insiste.

Es más, prefiere muchos amistosos en el período estival que entrenamientos. "Me parece muy bien que en la pretemporada haya muchos partidos, que es mejor incluso que entrenar, porque así nos podremos adaptar rápidamente a los compañeros", confiesa.

La competencia es bienvenida

Uno de los aspectos que tiene claros el internacional argelino es el hecho de que ser titular no será nada sencillo. "Cuando llegas a un gran club sabes que no será fácil jugar, y el Villarreal es un gran club", reconoce, añadiendo que "el año pasado Pau, Raúl, Foyth lo hicieron muy bien y no será fácil hacerse con un hueco. Pero eso es lo bueno que tiene un club grande, donde la competencia es sana pero mucho y habrá que hacerlo todo muy bien para tener oportunidades. Aunque la temporada es larga y con cuatro competiciones todos tendremos nuestra oportunidad".

Feliz por el regreso de la afición

Otra cosa que le agrada es el reencuentro con los aficionados en los estadios. "El mensaje a la afición del Villarreal es claro, que animen al equipo y que confíen en nosotros. Ha sido muy triste vivir temporada y media sin espectadores. Y ahora estoy contento porque podremos tener a nuestro público de nuestro lado. Será bonito poder disfrutar de la afición", destaca.

Un jugador agradecido

Por último, Mandi le ha hecho un guiño al club en el que ha estado cinco temporadas, el Real Betis, y a la ciudad que tan bien le ha acogido estos cinco años, Sevilla: "Me quedo con muchísimas cosas buenas del Betis. Han sido cinco años maravillosos, llegué muy joven y he vivido muchas cosas en lo deportivo y en lo personal. Llevaré al Real Betis y a la ciudad de Sevilla en mi corazón". Palabra de ganador.