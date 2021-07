Cuando restan dos semanas exactas para la celebración de la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea, la Agrupació de Penyes del Villarreal no sabe si podrá organizar un desplazamiento para la segunda final de la historia del club 'groguet'.

El presidente de la asociación, Javier Pérez, explica a Mediterráneo que están «más que perdidos» y que la UEFA no les ha dado «ni una explicación». «Estamos decepcionados, porque teníamos mucha ilusión de poder hacer un bonito desplazamiento a Belfast y vemos que estamos perdidos. Hoy (en referencia a ayer) hemos tenido una reunión con el Villarreal y nos han dicho que están igual que nosotros, que la UEFA todavía no les ha comunicado nada. Me parece una situación surrealista que a 14 días de jugar una final no se sepa nada», reconoce.

Respecto a la incertidumbre que rodea a la final, el presidente de les 'penyes' admite que es una situación «excepcional», pero reclama más comunicación por parte de la UEFA: «No es justo que nos toque a nosotros esto, acatamos cualquier decisión pero es una pena que con la ilusión que tiene la afición, no sepamos nada a dos semanas del partido». Y reflexiona: «Mi sensación es que la UEFA no tiene claro ni que se vaya a jugar en Belfast. El problema es que no hay nada decidido, porque de lo contrario hubieran dicho algo ya. Solo pedimos que nos informen de la situación, que no nos enteremos de un día para otro», afirma.

En cuanto a la organización de un posible desplazamiento en caso de que se acabe confirmando Belfast como sede y que la UEFA de luz verde a la entrada de público en las gradas del Winsor Park, Javi asegura que «habrá viaje». «Es una cita muy importante en la historia del club y queremos que se recuerde siempre, desde la Agrupació llevamos tiempo trabajando para que un día así lo pueda vivir la afición. Habrá que esperar a que la UEFA nos diga algo, pero llegado el caso pondremos todo en marcha para que todos los 'groguets' que puedan asistir tengan todas las facilidades para ello».

Asimismo, señala que lo más probable es que sea un sistema parecido al diseñado para el desplazamiento a la final de Gdansk: «Creemos que si hay público será una oferta parecida a la de Polonia, con diferentes paquetes según la disponibilidad y con todo lo necesario referente al protocolo del coronavirus y la burocracia que sea necesaria para viajar al Reino Unido».