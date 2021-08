El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) regresa en el Gran Premio de Estiria de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito Red Bull de Spielberg, tras el largo periodo de vacaciones, como el gran referente de la categoría, en la que la gran novedad será el regreso del español Dani Pedrosa, retirado de la competición al final de 2018, como "wild card" del fabricante "local" KTM.

Además, el Gran Premio de Estiria contará con algunos alicientes más, como será la presencia de público sin límite de asistencia y el regreso del británico Cal Crutchlow a Yamaha, como sustituto del italiano Franco Morbidelli, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una lesión de rodilla justo al inicio del periplo estival.

Después de no pocos rumores, confirmaciones y desmentidos, Dani Pedrosa volverá a disputar un gran premio del mundial de MotoGP, casi mil días después de haberse retirado de la competición y no sin que a la fábrica KTM, para la cual realiza labores de piloto probador, le haya costado "convencerlo" para lograrlo.

Así, será interesante ver en qué nivel se encuentra quien fuera tres veces subcampeón del mundo de MotoGP y uno de los grandes artífices de la progresión del prototipo de KTM, la RC 16, en la categoría reina del campeonato del mundo y en un trazado que se debe conocer como la palma de su mano por ser en donde el constructor austríaco realiza casi todas sus jornadas de prueba a lo largo del año.

Si uno de los "focos de atención" va a ser Dani Pedrosa, el otro será, obviamente, el líder de la categoría, el francés Fabio Quartararo, quien llega con 34 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), a un trazado en el que precisamente las mecánicas italianas de Borgo Panigale y las "locales" KTM, debieran contar con un "plus" de ventaja a tenor de los resultados conseguidos en el pasado por ambas marcas.

Con Quartararo y Zarco en cabeza de la tabla de puntos, en orden cronológico les sigue otro representante de Ducati, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia, uno de los pilotos oficiales de fábrica, con el segundo de ellos, el australiano Jack Miller, en la quinta posición, por detrás del vigente campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), quien en este escenario a punto estuvo de conseguir la pasada temporada su primera victoria del año, pero una bandera roja durante la carrera dio al traste con todas sus aspiraciones de conseguirla.

Además de Mir, su compañero de equipo, Alex Rins, debe ser otro de los pilotos a tener en cuenta, al estar muy necesitado de puntos tras acumular cinco "ceros", siempre peleando por las primeras posiciones de la categoría en cada gran premio.

Otro de los focos de atención, de manera incuestionable, lo generará el español Maverick Viñales, en la mente de todos tras anunciar al final del Gran Premio de los Países Bajos su ruptura con el fabricante Yamaha, del que es piloto oficial hasta el final de la campaña 2021 y por lo que su futuro inmediato será la gran "cuestión a resolver".

No obstante, Maverick Viñales tendrá el objetivo claro de, una vez quitada de encima la presión de no continuar en Yamaha, intentar conseguir hasta el final de la temporada los mejores resultados posibles, aunque seguramente no lo tendrá nada fácil al dejar de ser "del interés" del fabricante japonés el que "conozca" las últimas evoluciones de su prototipo YZR M 1.

Y no se puede olvidar al ocho veces campeón del mundo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien ha podido "disfrutar" de un mes completo de vacaciones para continuar con su lenta pero progresiva recuperación tras la grave lesión que se produjo al principio de la temporada pasada y también para optimizar su "tono" muscular para la competición.

Márquez será seguro otro de los referentes de los dos fines de semana seguidos que habrá en el circuito austríaco del Red Bull de Spielberg, aunque éste no es un trazado que se adapta demasiado bien ni a las características de la Repsol Honda ni a las preferencias de Marc Márquez.

Su compañero de equipo, Pol Espargaró, llega, en cambio, a un trazado que es bastante de su agrado y sólo habrá que ver hasta qué punto se adapta él a su nueva Repsol Honda en la pista austríaca, en la que el año pasado a punto estuvo de lograr su primera victoria con KTM y también en MotoGP.

Su hermano, Aleix Espargaró, deberá continuar con la progresión de rendimiento mostrada por su Aprilia RS-GP, precisamente una de las escuderías que "busca piloto" para la temporada 2022, después de que al parecer se hayan enfriado un tanto las negociaciones con el italiano Andrea Dovizioso, después de quedar vacante la plaza de Viñales en Yamaha, en la que también piensa el piloto de Forlí.

Entre los pilotos de KTM, obviamente habrá que tener en cuenta tanto al surafricano Brad Binder como al portugués Miguel Oliveira, quien ya sabe lo que es ganar este año (Cataluña) y subirse al segundo peldaño del podio en otras dos ocasiones (Italia y Alemania).

También habrá que "observar" de cerca el crecimiento en sus respectivos equipos de los españoles Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), que debiera estar mucho más recuperado de la lesión que se produjo en su accidente de Portugal, y Alex Márquez (Honda RC 213 V).