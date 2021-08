El piloto de Burriana Sergio García Dols (Gasgas) se quedó a 24 milésimas de lograr la 'pole position' en el circuito austriaco Red Bull de Spielberg, donde el turco Denis Öncü (KTM) logró su primera pole. El líder del mundial de Moto3, Pedro Acosta (KTM) logró el cuarto mejor tiempo de la parrilla de salida, situación de la que el piloto de Gasgas buscará aprovecharse.

Al completar su sexta vuelta, el piloto burrianense logró la primera plaza por 63 milésimas de segundo de ventaja sobre Pedro Acosta, y una vuelta más tarde volvió a arañar unas milésimas a su marca personal, aunque en el siguiente giro su ímpetu le llevó a rodar por los suelos en la curva tres, considerada como la más complicada del circuito austríaco.

Al final, Sergio García Dols voló por los aires en ese punto y abandonó el circuito cojeando ostensiblemente de su pierna derecha, con un fuerte golpe en la rodilla según él explicó posteriormente, mientras que sobre el asfalto Denis Öncü (KTM) le quitó el mejor tiempo de entrenamientos por apenas 24 milésimas.

Tras la caída tranquilizó a su afición: «Ya me duele menos. Rodando estoy bien, preparado para la carrera. Creo que me he pasado frenando pero estoy bien», aseguró el piloto ayer en Dazn.

Sergio García está a tan solo 48 puntos de Acosta y en el Gran Premio de Austria tiene la oportunidad de recortar puntos , tras lograr el segundo puesto de la clasificación y haber mostrado un buen nivel después del parón. La tercera plaza fue para Romano Fenati.