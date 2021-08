El segundo clasificado en la clasificación general del Mundial en Moto 3, Sergio García Dols, tratará de remontar en el GP de Austria para intentar seguir la estela del líder en la tabla, Pedro Acosta, que actualmente lidera la clasificación con 183 puntos, 53 por encima del piloto castellonense.

El de Burriana terminó entre los tres primeros en el entrenamiento libre, pero no pudo repetir resultado en el cronometrado y terminó en decimocuarta posición con una marca de "1:36.409", aunque una sanción a otro piloto le permitió recuperar una plaza. Desde la quinta fila de la parrilla, aspira a repetir un resultado como el de la semana pasada, donde logró una meritoria segunda posición.

Sergio García valoró la clasificación: «En el cronometrado he tenido un poco de mala suerte, me han molestado un poco. He podido hacer tres vueltas lanzadas, pero me faltaba un pelín de ritmo». No en vano, confía en sus posibilidades: «Hemos confirmado las sensaciones de la semana pasada y estoy muy contento».

MOTO GP Y MOTO 2

El español Jorge Martín superó por sólo 34 milésimas a Quartararo para lograr su segunda pole en Austria con otro récord de pista en Moto GP. Por su parte, en Moto 2 la parrilla de salida la conformarán Sam Lowes, seguido de Raúl Fernández y Ai Ogura.