Es tiempo de hacer balance a lo que ha sido el último mes y medio de pretemporada para el CD Castellón. Los dos últimos partidos amistosos han empañado un poco las sensaciones , tanto ante La Nucía como frente al Alzira, que estaba transmitiendo la escuadra castellonense. Sergi Escobar, su entrenador, ve mucho margen de mejora y califica, en global, los ocho amistosos con un seis. Espera como agua de mayo a Pablo Hernández y de los dos o tres refuerzos que tienen que llegar esta semana entrante.

El técnico almazorense destacó que las sensaciones que le ha dado el equipo, en líneas generales, han sido «muy buenas», matizó que «es verdad que, en estos dos últimos partidos, de jueves y viernes, no hemos acabado con la mejor sensación», y dijo estar conforme con la pretemporada de su equipo, a nivel de partidos, «excepto los 20 primeros minutos de la segunda parte frente al Teruel». Y se queda con «más cosas que me han gustado que no».

En siete días llega el debut en liga. Preguntado sobre si el equipo ya está listo para competir, Escobar destacó que «si nos basamos en lo que vi en el campo del Albacete, el equipo está más cerca de lo que yo quiero. Pero si nos basamos en lo que he visto ante La Nucía y el Alzira está más lejos».

Analiza las líneas

De la defensa dijo que «ha estado bien, pero hay que ajustar más. Hay que pulir detalles. Sólo hemos encajado cuatro goles en ocho partidos. El Alzira no ganó en una acción a balón parado, al segundo palo, que no me ha gustado. En líneas generales, los rivales apenas nos han llegado, salvo La Nucía y Alzira. Hay que trabajar y que los jugadores se conozcan más».

Sobre el centro del campo, reconoció que «falta gente por llegar. Es una demarcación en la que nos tenemos que reforzar. Además, también tiene que recuperarse Pablo Hernández, con el que tendremos más alternativas». Hoy en día, para el mediocentro, Escobar ha estado trabajando con Borja y Carles Salvador, y los canteranos Diego Radiu y Javi Burriel «que han competido muy bien».

Y en ataque, pues la pólvora ha estado más húmeda que seca en pretemporada. En el último amistoso se estrellaron dos balones al larguero. «Excepto en el partido contra La Nucía, donde apenas tuvimos llegada, en el resto hemos hecho muchas ocasiones para los pocos goles que hemos anotado».