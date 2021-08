Decir que es el futuro del motociclismo español ya se queda corto. Sergio García Dols (Burriana, 22 de marzo del 2003) se ha convertido en una de las grandes estrellas de cada fin de semana en MotoGP. Como su rival por el Mundial en Moto3 Pedro Acosta, Raúl Fernández en Moto2, su ídolo y amigo Marc Márquez, Jorge Martín o Fabio Quartararo en la categoría reina. Todos ellos tienen algo en común: son los estandartes del motociclismo actual y hacen vibrar a los fans en cada carrera.

Sergio García se ha colado en esta lista VIP a base de lecciones magistrales sobre la moto. Debutó en el Mundial en el Gran Premio de las Américas de 2019, tras perderse el de Qatar porque todavía no había cumplido los 16 años y desde entonces ha vivido una progresión imparable. Esa misma temporada la finalizó consiguiendo su primer triunfo en el Mundial de Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia y un año después, en octubre del 2020, dio otro salto importante en su carrera fichando por el Aspar Team, del mítico Jorge Martínez Aspar, con quien ha acabado de explotar.

No en vano, Sergio sigue siendo un niño de 18 años pero ya vive su tercera temporada en el paddock. ¡Y qué temporada! El de Burriana ya no mira con asombro a sus compañeros del Mundial en cada fin de semana, más bien es uno de los focos de atención al ser el gran protagonista junto al tiburón de Mazarrón. Ambos pilotos están regalando al fan del motociclismo un Mundial apasionante. En cada carrera, en cada curva, el burrianense y el murciano buscan esa decimita que le pueda dar la diferencia para cruzar la bandera a cuadros en primera posición.

Queda mucho Mundial

Sergio afronta las últimas siete carreras del Mundial con el objetivo de recortar los 41 puntos que le separan de Pedro Acosta. El de Burriana, vencedor en Le Mans, Montmeló y Red Bull Ring en el último Gran Premio cuenta con 155 puntos en su casillero, por los 196 del rookie que está rompiendo todos los récords y que ha ganado en cinco de las diez carreras disputadas en lo que va de temporada.

Una distancia que sería menor si en el GP de Estiria la organización hubiera sancionado al murciano por salirse del trazado permitido en la última curva, donde Pedro finalizó primero y Sergio segundo. «Fue una decisión que no entendimos nadie. En el reglamento pone que hay que ceder una posición si se pisa la zona verde y no lo hicieron, nos sorprendió mucho. Es la primera vez que no sancionan a alguien por salirse en la última vuelta y puede cambiar el Mundial, pero no hay que pensar más en eso», explica Sergio en declaraciones a Mediterráneo.

Lo que está claro es que tanto a Acosta como a Sergio se les queda pequeña la moto de Moto3 y ya están en la agenda de muchos teams de Moto2 para la próxima temporada. Una posibilidad que a Sergio le ilusiona: «Me gustaría dar el salto a Moto2 el próximo año, pero ahora solo pienso en ganar el Mundial. Cuando acabe la temporada nos sentaremos con Jorge y el manager para ver cuál es la opción ideal. Ahora mismo la prioridad es Silverstone, un circuito que me gusta mucho», apostilló.