Fernando Roig siempre lo ha tenido claro: «En época de crisis hay que invertir». El presidente del Villarreal CF siempre ha aplicado la política de no gastar más de lo que se ingresa y equilibrar, año tras año, los presupuestos. Además, recientemente, el mandatario amarillo no se escondía al afirmar que «el que en época de pandemia lo ha pasado mal, que se lo haga mirar». No en vano, el tiempo le está dando la razón al máximo accionista del Submarino... y a los hechos hasta la fecha nos hemos de remitir.

El club de la Plana Baixa es el gran animador del mercado de verano en lo relacionado con la Primera División española, siendo el equipo que más ha invertido en reforzar su plantilla. El Villarreal ha gastado este verano 54 millones de euros para reforzarse con cinco futbolistas, pagando por cuatro de ellos, una circunstancia muy inusual en la actual coyuntura económica en el llamado mercado del coronavirus.

La inversión

La entidad amarilla cerraba esta pasada semana el que en teoría es el último fichaje, invirtiendo unos 23 millones de euros por el internacional holandés Arnaut Danjuma, procedente del Bournemouth inglés. Además, se gastó 12 millones por Boulaye Dia, que militaba en el Stade Reims francés; abonó la opción de compra al Tottenham inglés sobre Juan Foyth, que estaba tasada en 15 millones de euros, y recompró por 4 kilos al prometedor Manu Morlanes, al que ha renovado antes de cederlo al Espanyol.

Un total de 54 millones incluyendo la llegada del central argelino Aïssa Mandi, que ha aterrizado en Miralcamp con la carta de libertad procedente del Real Betis.

La Liga, a menos

Es evidente que, con o sin pandemia (una mayoría de dirigentes asegura que el covid-19 ha sido la desgracia de todos sus males, aunque no sea -del todo- cierto), el fútbol español, LaLiga, es, de los cuatro grandes campeonatos europeos, el que menos dinero lleva, de momento, gastado a falta de poco más de una semana para el cierre del mercado.

Según un informe publicado por El Partidazo de la Cadena Cope, LaLiga se ha gastado, hasta hoy, 194,2 millones de euros, sumando los 20 equipos de Primera. Eso significa cinco veces menos desembolso que la temible y rica Premier League, con sus clubs-estado o propietarios de milmillonarios, que, de momento, totaliza fichajes por valor de 1.037 millones.

El gasto en España

Hasta el momento (el sábado 21 fue cuando se realizó este informe), el Villarreal, con 54 millones de euros gastados, es el club que más ha invertido en fichajes, seguido del actual campeón, el Atlético de Madrid, que ha pagado 35 millones de euros por el argentino Rodrigo de Paul. Tras ellos está el Sevilla (32) y el cuarto en discordia, mucho más lejos, sería el Barça (9). El resto son Osasuna (8,7), Celta (8), Elche (7,2), Mallorca (7), Getafe (7), Cádiz (6,6), Espanyol (5,5), Granada (4,5), Rayo Vallecano (4,3), Betis (3,5), Levante (1,2), Real Sociedad (500.000 euros) y Valencia (200.000), ya que ni ni Real Madrid ni Athletic ni Alavés han hecho gasto alguno.

El Almería (2ª División A), otro rico

Es más, el cuarto equipo español que más ha gastado, de momento, es… el Almería, de Segunda División A, propiedad, claro, del jeque saudí Turki Al-Sheikh, que, seguramente, si el fair play financiero, que sí se cumple en España, no existiese o Tebas, como ocurre con los responsables del fútbol inglés, francés y la propia UEFA, mirase hacia otro lado, se hubiera gastado más de los 12 millones de euros que colocan al club almeriense detrás de Atlético, Villarreal y Sevilla. Es, sin duda, el atípico mercado de verano del coronavirus que domina el Villarreal.