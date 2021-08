El pasado verano del 2020, Dani Raba era uno de los futbolistas que no entraba en los planes de Unai Emery. Al canterano del Villarreal CF, natural de Santander y que ya tiene 25 años, se le buscó una salida, estando cerca una cesión al Levante que no fructificó. Tras ello, en el mercado invernal parecía también que estaba destinado a marcharse. Pero el cántabro se quedó y fue ganándose la confianza de su entrenador, hasta tal punto que fue entrando en los planes del equipo e incluso marcó uno de los penaltis del título de la Europa League.

Un año después, cuando todo parecía indicar que se le volvería a buscar una salida, Raba se ha ganado a pulso el respeto y la confianza del Submarino y su técnico, y se ha hacho con un dorsal y un puesto en el primer equipo amarillo por méritos propios.

El mediapunta groguet ha analizado su progresión en el club este jueves, dejando claro que ha demostrado “con trabajo y ganas” que quiere estar en el Villarreal, ya que, pese a que era uno de los jugadores que podía salir del equipo esta temporada, ha conseguido convencer a Unai Emery con sus actuaciones y trabajo.

El delantero, que debutó a las órdenes de Javier Calleja, salió cedido al Huesca hace dos temporadas, regresando el curso pasado a la disciplina del equipo. Un Raba que no ocultó que que quiere "devolver esa confianza al club".

La recompensa a mucho sacrificio

El atacante está orgulloso de su trabajo y agradecido a su entrenador. “Después de la temporada pasada trabajando y estando con el grupo, Unai me lo ha recompensado con opciones y pequeñas oportunidades que he sabido aprovechar. Además, el equipo me lo pone muy fácil”, añadió.

Raba, en relación con sus opciones de jugar, tiene claro que "la competencia es muy alta", pero señaló que este año juegan Liga de Campeones, "por lo que habrá muchos partidos y opciones para todos".

"Vamos poco a poco y con tranquilidad. Nos está costando el gol en este arranque, pero no hay preocupación. Nos hubiera gustado arrancar con victoria, pero estamos tranquilos" Dani Raba - Jugador del Villarreal CF

El santanderino resaltó la gran plantilla del equipo y expresó que “hay un grupo de jugadores muy experimentado y que está muy metido para crecer y mejorar lo hecho la temporada pasada. A ello se suma lo que han aportado el cuerpo técnico, que es mucho, por lo que estamos muy ilusionados”.

El duelo del domingo ante el Atlético

Sobre el partido contra el Atlético de Madrid, el jugador explicó que va a ser muy complicado. "Ya les conocemos y estamos trabajando para poder hacer un gran partido. Estamos con ganas y con hambre, queremos ganar ya y este es un gran rival para poder lograr la primera victoria”, dijo.

“Vamos poco a poco y con tranquilidad. Nos está costando el gol en este arranque, pero no hay preocupación. Nos hubiera gustado arrancar con victoria, pero estamos tranquilos. Tenemos un gran equipo y jugadores de calidad para solventar esa situación”, explicó.

Feliz por la convocatoria de Gerard y Albiol con España

Por último, el delantero indicó que desde el club están contentos con la convocatoria de Raúl Albiol y Gerard Moreno con la selección española para los tres encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. “Ya les hemos dado la enhorabuena en el vestuario. Creo que se merecen los dos esta convocatoria”, concluyó.