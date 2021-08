El Villarreal B se estrena esta tarde en una categoría nueva y desconocida de la que sólo se sabe que el nivel va a ser muy parejo entre los muy buenos equipos que van a participar. Después de una pretemporada con muchos altibajos, llega la hora de la verdad. No es cierto eso de que no pasa nada en estos primeros partidos del campeonato. Los puntos que no se suman, ya no se recuperan. La escuadra 'grogueta' rendirá visita a un San Fernando, en el estadio Bahía Sur, donde los visitantes se encuentran siempre muy presionados por una grada que vive con mucha pasión los partidos en casa.

Mucho ha cambiado este filial amarillo respecto a la pasada temporada donde consiguió el ascenso a esta Primera RFEF. Siete caras nuevas, once jugadores que no siguen de la pasada temporada, entre los que se encuentran pesos pesados del equipo que ascendió.

La pretemporada se cerró con cinco derrotas contra equipos de Segunda RFEF y Primera RFEF. Muchos goles encajados y delante problemas para encontrar el camino del gol. En el club se confía en que el renovado Villarreal B vaya madurando con el paso de los partidos, conscientes de que el arranque será duro y complejo.

Casi todos disponibles

Para esta primera cita el técnico Miguel Álvarez podrá contar con prácticamente todos los futbolistas. El extremo ruso Nikita Iosifov ha sido citado por el primer equipo. Ramiro Guerra está lesionado sin fecha de vuelta, y se recupera a Dani Esmoris, tras superar sus problemas musculares.

El técnico del conjunto isleño, Nacho Castro, recibió el jueves por la tarde la noticia que podrá contar con el futbolista italiano Fabio Eguelfi para el estreno liguero frente al Villarreal B. La entidad sureña ha recibido el transfer del defensa y pudo tramitar la licencia federativa del jugador.

A por el triunfo

Si se toma como referencia las seis últimas temporadas, el primer filial ha sumado tres triunfos y tres derrotas en los arranques ligueros. La pasada campaña la escuadra 'grogueta' de Miguel Álvarez cayó derrotado en el campo de la Peña Deportiva. En cambio, venció en la 2019/20 por 2-1 frente al Levante B.