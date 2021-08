Pablo Hernández, llamado a liderar al CD Castellón y a convertirse en la estrella de la recién creada Primera RFEF, no jugó en toda la pretemporada, de ahí que no fuera titular en Albacete. No obstante, Sergi Escobar lo sacó en el minuto 63, a poco de recibir el 2-0. El Mago despertó a los albinegros, marcó en el 75 y, cuando apuraban a salvar un punto, llegó el 3-1, obra de Rubén Martínez, tras controlar el balón con la mano.

El estreno

“Espero [ser titular] para la semana que viene ya. Jugar de inicio hoy [por el sábado], era correr un poco de riesgo. A lo mejor si hubiera jugado de salida, no habría pasado nada, pero hablé con el técnico y los servicios médicos, y decidimos que lo mejor era no correr riesgos y administrar los minutos, ya que todavía no había jugado ningún minuto en pretemporada”.

El gol

“Siempre es bueno en lo individual, pero lo importante era puntuar; así que contento en lo individual, pero cuando no sirve, queda esa alegría en un segundo plano”.

El partido

"Los primeros minutos nos ha costado. La segunda parte hemos entrado más en juego creando más ocasiones, pero en una contra ha venido el segundo gol de ellos de penalti. Hemos conseguido acortar distancias con mi gol y parecía que estaba cerca el 2-2. Cuando mejor estábamos, ellos apenas llegaban y, en una contra que todo el mundo vio que era mano clarísima, el árbitro no, y ahí se acabó el partido”.