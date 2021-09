Es de Vila-real y del Villarreal de corazón. Pau Francisco Torres sabe que comienza a ser todo un referente en el club que de su vida, en el que ha crecido y en el que se ha hecho futbolista de máximo nivel mundial. Es por ello que al 'Xiquet del Poble' se le situó el pasado ejercicio en la órbita de colosos del fútbol internacional como el Real Madrid o este mismo verano, el Submarino ha recibido una suculenta oferta de traspaso por él.

Pero a Pau los cantos de sirena de los trasatlánticos del fútbol mundial no le nublan la vista. Él va paso a paso, consciente de su juventud y de que debe seguir el curso natural de cualquier futbolista. Y a él, el cuerpo le pide disfrutar de un año en la Champions League con el Villarreal.

El defensa internacional español, que ha regresado de sus vacaciones tras haber disputado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos con la selección española y la Supercopa europea con el Submarino, reconoció ayer que fue informado del interés del Tottenham Hotspur en su contratación, pero que su ilusión pasaba por quedarse en el club de su ciudad y vivir una campaña «apasionante» con presencia en la Liga de Campeones.

«Siempre he tenido claro lo que quería era seguir en el Villarreal y, por ello, la decisión de seguir fue muy rápida», dijo Pau, quien consideró que su decisión, como todas, es respetable y que estaba contento con la que había adoptado, que era seguir en su casa y como estandarte 'groguet'.

Las ideas claras

Un Pau que, evidentemente, demostró tener las ideas muy claras. «Se me informó del interés del Tottenham, pero yo tenía claro desde el primer momento lo que quería, y así lo decidí tranquilamente. Decidí lo mejor para mí, y eso era seguir en el Villarreal. Tenemos muchos retos esta temporada que me apasionan y objetivos muy importantes. No tardé en decidirlo», expuso.

El zaguero amarillo insistió en que eligió lo que él quiso, respetando a otros futbolistas que deciden cambiar de aires. «Cualquier decisión que tome un jugador es respetable. Yo opté por ser consecuente con lo que quería. Por eso estoy tranquilo y contento por cómo ha ido el verano y por lo que viene por delante. Con eso me quedo, con que estoy donde quiero», argumentó.

Buena planificación deportiva

Pau Torres explicó que ahora ve un Villarreal que se ha reforzado donde quería el entrenador --Unai Emery-- y que ahora debe ser ambicioso. «Me he encontrado un equipo que se ha reforzado muy bien en aquellas líneas que el míster ha considerado oportuno para dar más alternativas al juego que veníamos realizando. Debemos ser ambiciosos y buscar el primer triunfo cuanto antes. Ante el Alavés es ya el día adecuado para ganar ya en casa», indicó.

Además, a Pau le seduce el gancho de la Liga de Campeones. «Y luego empezará la Champions, un reto apasionante en un grupo en el que podemos y tenemos que pelear para estar en la siguiente ronda. Será difícil pero creo que estamos a la altura», comentó.

Merecido descanso

El futbolista de Vila-real también dejó constancia de que necesitaba los 20 días de asueto con los que ha contado. «He descansado y desconectado durante veinte días en los que he realizado parte del trabajo y ahora estoy con la idea de estar con el equipo lo antes posible», agregó el central internacional, quien ve al Villarreal «en buena línea» porque mereció más en el empate sin goles ante el Granada y en el Wanda estuvo muy cerca de ganar al Atlético de Madrid (2-2).

Sus objetivos

En cuanto a sus propósitos personales, reconoció que sigue igual de consciente de que es «más complicado mantenerse que llegar» y pretende ser un jugador importante en el equipo: «Quiero dar alegrías», precisó.

«Ahora hay que aplicar aquello de que es más difícil mantenerse que llegar. El reto es dar la cara siempre con el equipo, seguir siendo un jugador importante y estar a la altura para seguir teniendo la confianza del seleccionador. Todo es muy importante para mí, tanto el Villarreal como la selección», finalizó el 'Xiquet'.