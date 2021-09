Sin perder un partido en el Higuerón Resort de Fuengirola han conquistado Pablo Herrera y Adrián Gavira su octavo campeonato de España de voley playa, cuarto de forma consecutiva. La dupla olímpica mostró un gran juego y una gran mentalidad para imponerse en dos sets (31-29 y 21-19) a Alejandro Huerta y César Menéndez después de una final igualadísima y competida hasta el último punto.

Después de un inicio igualado la pareja Herrera-Gavira lograron distanciarse con 16-12 a su favor, en un marcador que parecía muy favorable de cara a los olímpicos. Sin embargo, sus rivales lograron igualar el set forzando el empate a 20. Y tras cuatro bolas de partido de Menéndez-Huerta y otras cinco de Herrera-Gavira llegó el final del primer set a favor del castellonense y el sanroqueño en un primer set muy parejo.

El segundo set fue más corto aunque no menos disputado. La dupla Menéndez-Huerta no se daba por vencida y buscaban forzar el tercer set, pero su gran nivel no fue suficiente para tumbar a la pareja olímpica, que se mostró muy solida durante toda la final.

El castellonense fue protagonista de la última jugada del encuentro. Herrera subió a red para bloquear el ataque de su rival, pero estos consiguieron salvar el balón y armar un nuevo ataque. Aunque esto no les sirvió de nada puesto que el jugador de Castelló volvió a realizar un impresionante bloqueo para enterrar la bola en la arena de Fuengirola y cerrar la temporada con el título de campeones nacionales.

Clave Herrera

El jugador castellonense Pablo Herrera estuvo muy sólido no solo durante la final sino en el campeonato, siendo decisivo en los puntos claves. Su compañero Adrián Gavira no fue menos y estuvo a un gran nivel en el Higuerón Resort de Fuengirola.

Retirada agridulce

La final fue el último partido del jugador asturiano César Menéndez. Que tras un gran torneo fue nombrado como MVP del campeonato. Menéndez se retiró dejando un gran partido ante dos de los exponentes del voley playa mundial. Además de contar con un gran palmarés a sus espaldas en el que destaca el campeonato de España de 2012.

Por su parte, Herrera y Gavira cerraron una gran temporada. En los Juegos Olímpicos de Tokio mostraron un gran nivel y cayeron en octavos ofreciendo un gran nivel ante la pareja rusa, campeona del mundo, formada por Viacheslav Krasilnikov y Oleg Stoyanovskiy. Recién aterrizados de la capital japonesa volvieron a la arena para disputar el torneo 'King of the Court', en Hamburgo y Utrecht, logrando un quinto puesto en la ciudad alemana y caer en semifinales en los Países Bajos. Y con el título de campeones de España cierran esta campaña 20/21.