El legendario guardameta del Real Madrid Iker Casillas abrió este miércoles su primer centro de entrenamiento para porteros fuera de España, en Dubái, en asociación con el club Fursan Hispania FC de su excompañero de equipo Michel Salgado.

Este proyecto, llamado 'Centro de entrenamiento de porteros Iker Casillas', está destinado a "perfeccionar las habilidades de los aspirantes a porteros jóvenes de Emiratos Árabes Unidos y de la región" de Oriente Medio, según un comunicado del Consejo de Deportes de Dubái.

También formará a profesionales establecidos en diferentes clubes de distintos países, así como a los entrenadores de guardametas.

Durante la rueda de prensa del lanzamiento del proyecto en Dubái, Casillas afirmó que "este centro de formación es como empezar una segunda vida", puesto que su carrera futbolística se vio interrumpida tras sufrir problemas de salud.

"Siempre he soñado con retribuir a este deporte que me lo ha dado todo, y siempre he querido abrir un centro de entrenamiento dedicado a la portería", dijo el ganador del la Copa del Mundo de 2010.

Según la leyenda del Real Madrid, a pesar de que la intención principal del centro sea "la formación de porteros", insistió que también busca que "desarrolle buenos seres humanos porque es lo más importante".

El centro Iker Casillas ofrecerá un programa semanal, dedicado a la formación de jugadores del golfo Pérsico; un programa de entrenadores de porteros enfocado a Oriente Medio; y otro programa para los cancerberos del Fursan de Michel Salgado.

Asimismo, el Fursan Hispania buscará a las promesas más talentosas de la región y los recomendará para cursar en la academia de Iker Casillas de Madrid.