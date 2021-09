Ya es una leyenda en el Submarino. Gerard Moreno brindará a la afición del Villarreal CF el trofeo conseguido hace unas semanas que le acredita como Jugador de la Temporada de la Europa League 20-21 gracias a sus buenas actuaciones en la competición continental la pasada campaña. Dicho homenaje tendrá lugar el próximo martes, 14 de septiembre, en la previa del debut del Submarino en la Liga de Campeones ante el Atalanta BC (21.00 horas) en el Estadio de la Cerámica.

La entrega del trofeo al atacante 'groguet' la realizarán Michael Heselschwerdt, Head of Club Competitions, y Maxwell Scherrer, chief of football development de UEFA, ya que Gerard no pudo estar presencialmente en el sorteo de la Europa League 2021/22, evento en el que se dio a conocer el ganador del premio.

Tras homenajear la equipo en la previa del encuentro ante el Granada CF por ganar la Europa League, la afición amarilla tendrá, en este caso, la oportunidad de reconocer a Gerard su esfuerzo y sus éxitos como delantero del Submarino.

Nace el nuevo carnet de simpatizante

El Villarreal CF ha lanzado el Carnet Simpatizante #SócGroguet de la presente temporada 2021/22. El club amarillo ofrece esta atractiva opción que permite a los fans 'groguets' de todo el mundo estar más vinculados que nunca al Submarino y disfrutar de innumerables ventajas:

Consigue tu pack de bienvenida: Recibirás en tu domicilio tu carnet personalizado junto a un obsequio.

Ven al Estadio de la Cerámica: Tu carnet simpatizante te permite venir como invitado junto a un acompañante para presenciar un partido del Villarreal CF. Además, podrás comprar hasta 4 entradas con un descuento del 50%. *Se aplicará sólo en partidos oficiales de LaLiga 2021-22 a excepción de los partidos contra: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia CF, siempre que las restricciones sanitarias permitan la venta de entradas.

Súmate al Yellow Club: Disfruta de todas las ventajas como un Groguet más. Presentado tu carnet, podrás acceder a descuentos y promociones exclusivas. Conócelas: https://villarrealcf.es/yellow-club

Canjea tu cupón en la tienda online: Tu carnet de simpatizante te proporcionará un cupón de descuento del 10% para aplicárselo a cualquier producto que compres en nuestra tienda online: http://shop.villarrealcf.es/

Participa en el Día del Simpatizante: Vive un día especial junto al Submarino. El club organiza una jornada para reunir a todos los simpatizantes y vivir un día exclusivo junta a la familia Grogueta. *Condiciones por concretar siempre que las restricciones sanitarias lo permitan.

Cabe destacar que el precio del Carnet Simpatizante es tan solo de 40 euros.

Bases y condiciones del carnet:

Las solicitudes para gestionar tanto las invitaciones como la compra de entradas, así como para otras comunicaciones, se deben gestionar a través de la dirección de correo electrónico groguet@villarrealcf.es