El CD Castellón no quiere que un desplazamiento tan largo (1.742 kilómetros, entre ida y vuelta) se salde sin sumar nada positivo en el Estadio de La Línea, donde esta tarde, a partir de las 17.00 horas, el equipo entrenado por Sergi Escobar se enfrentará a la Real Balompédica Linense. Ambos equipos se verán las caras 67 años después de aquel precedente, en el grupo Sur de Segunda División, que se saldó con una derrota castellonense (2-1). Ha llovido mucho desde entonces.

La escuadra de la capital de la Plana acude a esta cita con el empuje de confianza que dio el triunfo del pasado fin de semana contra el Sevilla Atlético (2-0), donde el equipo albinegro dio una imagen de equipo aguerrido, buscando la victoria desde el primer al último minuto. Ésa es la imagen que más se asemeja a la que quiere la afición, consciente de que, con el paso de los encuentros, esa imagen tendrá que mejorar.

Para esta cita, el Castellón contará con los mismos jugadores que hace siete días. Salvo el lesionado Vicente Esquerdo, que llegó cedido del Valencia convaleciente de una pequeña lesión, el resto estaba a disposición de un entrenador que, en un principio, no tiene previstos realizar muchos cambios en el once. Si los hay, apuntan a estar en la línea defensiva. El último once que sacó ante el filial del Sevilla rindió bastante bien.

El rival

En el caso de la Balona, su técnico, Antonio Ruiz Romerito, recupera a dos internaciones (Liberia) que se perdieron el partido contra el Sabadell como es el portero Ashley Williams y el lateral Jeremy Saygbe. Por otra parte, serán baja por lesión tanto Iván Martín, Fito Miranda como Borja López, que tampoco estuvieron en la Nova Creu Alta. El Castellón, con todo, ha viajado sin Carles Salvador ni tampoco César Díaz.

Romper la estadística

El Castellón pretende apuntarse la primera victoria en tierras gaditanas. Hay que recordar que la escuadra castellonense ha jugado tres veces en el Estadio de La Línea y perdió los tres duelos. Fueron hace mucho tiempo: más de 60 años. El último precedente data del 12 de septiembre de 1954 (hoy se cumplen 67 años), perdiendo por 2-1, con tantos locales de Jaume Pagés y Jaume Mañosa; y de Salvador Ibáñez por los albinegros.

Tampoco se pudo puntuar la campaña 1953/1954: también perdió por 1-0 (gol de Miguel Xiau). Y en el primer precedente del curso liguero (1949/1950), el resultado fue escandaloso: 7-3 (por los orelluts marcaron Francisco Mamblona (dos) y Antonio Rius).

El árbitro

El colegiado Guillermo Conejero Sánchez (Plasencia, 25 de julio de 1988) será el encargado de dirigir el partido en el Estadio de La Línea. Ha estado seis temporadas en Segunda B arbitrando 74 partidos, con 33 triunfos locales, 16 empates y 25 victorias visitantes. Ha mostrado 369 amarillas y 24 rojas. Nunca le dirigió al Castellón y sí seis veces al Linense, con un saldo de dos triunfos, un empate y tres derrotas.