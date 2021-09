Es una leyenda viva y en activo y sigue teniendo el respeto y la confianza de todo el panorama golfístico internacional. El borriolense Sergio García jugará por décima vez la Ryder Cup, tras de recibir una de las tres invitaciones del capitán Padraig Harrington. Junto al golfista de Borriol, Ian Poulter y su compatriota Shane Lowry fueron las otras dos elecciones del irlandés, dejando fuera a Justin Rose, el cuarto que estaba en las quinielas.

Esta nueva edición de la Ryder Cup tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre en Whistling Straits (Wisconsin).

El Genio de la Coma estaba como loco de contento: "Tenemos un equipo fabuloso y estoy listo para el reto", dijo Sergio en conexión con el European Tour.

Es más, el borriolense no quiere oír hablar de sus récords personales. "Más que mi récord lo importante son las veces que hemos ganado la copa. Ahora no somos los favoritos, pero quizás en esa posición nos sentimos más cómodos. Tenemos un gran corazón y una gran relación entre nosotros y todo el mundo espera hacer un gran trabajo. No será fácil, pero confío en este equipo", reconoció.

La cronología de la jornada de la elección del borriolenes

Un domingo en el que el BMW PGA Championship del Tour Europeo en Wentworth cerró la clasificación del equipo europeo de la Ryder Cup (24-26 de septiembre en Kohler, Wisconsin) y terminó de perfilar los nueve jugadores clasificados de manera directa para el duelo contra EE.UU.

Poco después, el capitán Padraig Harrington comunicó su tres elecciones personales para completar el equipo de 12 golfistas: el inglés Ian Poulter, el irlandés Shane Lowry y el español Sergio García, que se une a Jon Rahm y jugará su 10ª Ryder Cup.

El último en clasificarse fue el austríaco Bernd Wiesberger. Top 20 empatado al final en el West Course de Wentworth, logró los puntos suficientes para meterse por la clasificación europea de puntos.

De este modo, los nueve clasificados directos de Europa para la Ryder Cup son Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Bernd Wiesberger (estos cuatro por la lista europea), y Rory McIlroy, Viktor Hovland, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick y Lee Westwood (cinco por la lista mundial).

La ausencia del inglés Justin Rose es una de las grandes novedades en el equipo europeo, pero el capitán ha preferido gastar sus tres 'wild-cards' con Sergio García, Poulter y Lowry, uno de los tres debutantes junto a Wiesberger y Hovland.