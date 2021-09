Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, aseguró ayer que «jugar contra rivales de tan alto nivel como el Villarreal» debe motivar a sus futbolistas en este primer encuentro de Champions League.

«El secreto del Villarreal es la capacidad de ganar de su entrenador, la calidad de sus jugadores. Es un equipo de altísimo nivel. Hay jugadores que hacen muy complicado este partido. Nos tenemos que motivar por jugar con rivales de tan alto nivel», afirmó.

«El Villarreal no necesita presentaciones, ganó la Europa League, jugó la Supercopa con el Chelsea. Este año llega con grandes potencialidades, con una plantilla reforzada. Sabe jugar de distintas maneras. Este año solo pude ver pocos partidos suyos, porque jugaron poco, pero son fuertes, organizados. Necesitaremos una gran prestación», agregó.

El técnico italiano restó importancia al hecho de que el Submarino puede llegar con más energías al encuentro al no haber jugado su partido de Liga contra el Alavés. «El partido del Villarreal no jugado fue una decisión de la Liga, seguro que tenían a muchos jugadores que disputaron los partidos del Mundial en Sudamérica. Nosotros jugamos, pero eso no cambiará nada de cara a este martes. Hubo tres días de descanso y nosotros llegamos con rabia por lo que pasó contra el Fiorentina, quizás no sea algo negativo para nosotros», finalizó Gasperini.