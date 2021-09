El Inland Casting es una de las modalidades de pesca menos conocidas en España, pero que tiene a dos castellonenses como sus máximos referentes. Se trata de Jordi Casals y Vicent Ferran, dos deportistas que llevan seis años consecutivos alternándose en el podio a nivel mundial y repartiéndose los oros y los bronces en las distintas pruebas en las que participan. Su último éxito llegó en el Campeonato del Mundo, disputado en un aeródromo en Budapest (Hungría) y donde los dos castellonenses lograron cuatro medallas en las tres pruebas en las que tomaron parte.

El hecho de lanzar en una pista, sin anzuelo y sin posibles capturas con el único objetivo de acertar en una diana o alcanzar una gran distancia convierten a este deporte en uno de los más llamativos para el público por aquello de asociar la pesca al mar o los ríos. En el caso de Vicent Ferran y Jordi Casals su especialidad se centra en las pruebas de distancia, y los dos deportistas de Castelló están, desde hace tiempo, entre los mejores lanzadores del mundo.

Tres disciplinas

Vicent Ferran, perteneciente a la Cultural Deportiva de Castellón y presidente del Comité Nacional de pesca y casting, logró la medalla de plata en la prueba de spinning distancia a dos manos (D9) y repitió segunda posición en la de distancia carrete giratorio (D7), prueba en la que compartió podio con su compañero Jordi Casals, que fue bronce. Este último, además, logró una de las medallas más importantes para la delegación española en la prueba de spinning distancia una mano, donde fue campeón del Mundo.

El combinado nacional, del que también formaron parte el castellonense Ezequiel Tortajada, Rafael Baqué y Ángel Cornago, completó su actuación con un diploma del valenciano Luis Aparisi en la prueba D7. «Una de las claves de los éxitos de la selección española es el buen ambiente que hay entre nosotros», desvela Vicent Ferran, al tiempo que reconoce que, pese a ser muy sacrificado, desde la Federación Española de Pesca y Casting se está trabajando mucho en la formación para que vayan surgiendo, poco a poco, nuevos practicantes que puedan coger su testigo en el futuro.

«Vamos compaginando el trabajo en las escuelas con cursillos y van saliendo niños que, en un futuro, podrían despuntar. Además, se está trabajando para que vuelva a haber presencia de mujeres en alguna de estas disciplinas y se lleva a cabo un trabajo más específico con gente de 25 a 30 años que se está iniciando y que consideramos que podría hacerlo muy bien», relata.

Con la vista en el futuro

En esa apuesta por la formación está siendo clave, ya no solo la experiencia personal de Vicente Ferran y Jordi Casals, sino también la de otros veteranos que en su época fueron grandes embajadores de esta modalidad, como Paco Blasco Agost; el vicepresidente de la Federación Española de Pesca y Casting, Juan Antonio Barreda, o el presidente de la Valenciana, José Segura. «Es un deporte que al no ser tan conocido, o te implicas y empujas, o acabaría desapareciendo. Eso es lo que me llevó a ir introduciéndome en la federación y hacerme cargo del Comité Nacional de Pesca y Casting», añade Vicente Ferran, quien aspira a seguir consiguiendo nuevos éxitos.