La pegadiza melodía del himno de la Champions resonará diez años después en las gradas de la Cerámica. Los niños moverán en el centro del campo el logo de la mejor competición del mundo por equipos. El Villarreal retorna por la puerta grande al torneo como campeón de la Europa League y cursará su cuarta participación entre los mejores. Y muchos 'groguets' que no pudieron vivir los mejores momentos de su equipo durante la pasada temporada regresarán en un número ya más cercano a la normalidad al coqueto estadio amarillo. Serán 13.000 aficionados que durante el día de ayer fueron recibiendo por correo electrónico sus entradas y la comunicación de que podían asistir al partido ante el Atlanta. Sin duda, se merecen esta Champions después de un año y medio disfrutando de su Villarreal por la televisión.

A muchos de ellos se le saltarán las lágrimas de la emoción por volver a ver a su equipo en carne y hueso y al escuchar el 'We are the champions'. Un gran día para la entidad amarilla.

Posiblemente, por primera vez, el Submarino afrontará un encuentro oficial de esta temporada totalmente armado, con todos sus efectivos y con el tiempo adecuado para preparar la competición, después de una pretemporada atípica totalmente por las ausencia de jugadores por las selecciones, los frenos en la preparación por los casos de covid en la plantilla, que trajeron consigo suspensión de partidos y entrenamientos y lesiones importantes.

Tampoco ha tenido fortuna en su regreso a la competición oficial el Villarreal. Los partidos ante el Granada y Atlético, junto a la final de la Supercopa ante el Chelsea sirven como muestra para un equipo que no ha perdido (salvo los penaltis de Belfast), pero tampoco ha logrado ganar ningún partido ni en pretemporada ni en competición. Emery mostraba su optimismo para el partido de esta noche (21.00 horas, Movistar+) ante el Atalanta. Salvo Chukwueze y Raba tendrá a su disposición a toda su artillería pesada para armar un once con un gran potencial, porque el conjunto de la Plana Baixa no regresa como un comparsa a su 4ª presencia en la Liga de Campeones, a pesar de su flojo inicio en el torneo doméstico.

Duelo de urbes pequeñas

La Champions League vivirá un duelo singular entre dos clubs de dos de las ciudades más pequeñas de la competición. Dos clubs con una potente historia reciente y que se ha hecho a sí mismos. Dos estilos de querencia por el fútbol estético y agradable para el espectador. Puede ser una noche de goles, porque las apuestas de ambos son atrevidas y uno de los dos es teóricamente el equipo que podría acompañar al gran favorito Manchester United a pasar de la fase de grupos a los cruces.

Este Villarreal es muy distinto al que jugó la última Champions y acabó la fase de grupos sin puntuar. El Atalanta llega asentado entre los grandes de su país gracias a una brillante gestión económica y deportiva, aunque con la baja del colombiano Luis Muriel, que el año pasado firmó 26 goles entre todas las competiciones. Sí estará Gerard Moreno, el mejor jugador de la Europa League 20/21. Pasen y vean, ustedes se merecen disfrutar de esta Champions.