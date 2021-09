Sergi Escobar volverá mañana a las 21.00 horas al banquillo de Castalia tras cumplir sanción. El Castellón recibirá al Atlético Sanluqueño, que llega invicto con el balance de una victoria y dos empates. El Castellón buscará su segundo triunfo y para ello Escobar podrá contar con las novedades de Vicente Esquerdo y Carles Salvador.

El técnico almazorense quiere hacer del feudo albinegro un fortín y asegura que “la intención en Castalia es ganar todos los puntos posibles”. “En casa tenemos que sumar los tres puntos y ver que pasa fuera de casa”. Respecto al primer partido en casa dijo que “si jugamos así tenemos muchas pociones” y que hay que buscar estar “en la línea del partido”. “Tenemos energía positiva y adecuada para competir”.

Además, destacó la “unión que se inició en el primer partido en Castalia con los 4.000 aficionados que animaron mucho”. Asimismo, insistió: “Estamos convencidos en que la gente nos apoyará y les haremos disfrutar, necesitamos su apoyo para ganar el partido”.

Sobre la convocatoria Escobar adelantó que “igual puede entrar alguno de ellos” refiriéndose a Carles Salvador y Vicente Esquerdo. Aunque también confirmó la baja de César Díaz. El Castellón recupera efectivos “poco a poco” para buscar consolidarse en la competición e ir escalando posiciones.

Decisiones arbitrales

La sanción Mario Barco y las decisiones arbitrales han sido los temas más recurrentes de la semana en el entorno albinegro y el entrenador no ha dudado en dar su opinión: “La sanción de cuatro partidos es desmesurada”. Aunque matizando que hay “intención de agresión, pero sin brusquedad” y reconociendo que “no está justificado y así se lo hemos hecho saber al jugador”. “Viendo las imágenes y lo que me cuenta el jugador, no me parece una acción tan brusca, pero hay que acatar la decisión”, explicó. Además señaló la oportunidad que surge para delanteros como Juanto o Cubillas indicando que el equipo tiene “buenos efectivos para suplir la baja, tienen que aprovechar”.

De los temas arbitrales también se pronunció cuestionando algunas actuaciones: “Los dos arbitrajes de fuera han tomado decisiones que nos han perjudicado”. “Tenemos que hacernos respetar, somos un equipo histórico y se nos tiene que mostrar respeto”, insistió.

Escobar analizó el planteamiento de un invicto Atlético Sanluqueño: “Suelen jugar con un 4-4-2 y han demostrado ser sólidos. Habrá que madurar el partido y estar atentos a sus salidas, ya que son rápidos y cuentan con jugadores de mucha calidad”. “Tienen sus recursos y de momento les está sirviendo”, afirmó.

Tras ser preguntado por la exigencia que tiene el equipo admitió que son conscientes de ello: “Sabemos la presión que hay”, aunque también dijo que el equipo “debería tener algún punto más de los que tenemos”. “En el último partido estuvimos bien y lo más justo hubiese sido un empate”, pero confesó “estar tranquilos y trabajando sabiendo la obligación de ganar”. Además alentó a la afición: “Todo lo que sea apoyo del entorno será mejor para todos, somos conscientes de la responsabilidad”.

Acerca de Pablo Hernández dijo que “dejó el listón muy alto en el primer día, fue una maravilla”, pero hay que saber que “los rivales van a estar muy pendientes de él”. Sobre su actuación durante el último partido agregó que “hay momentos en los que tiene que bajar a recibir y poder filtrar pases, lo importante es que entre en contacto con el balón”.

El técnico mantuvo la incógnita sobre la posición que ocupará Vicente Esquerdo en el esquema ‘orellut’: “De momento se está integrando al grupo. Deberemos buscar las necesidades para el equipo y sabemos que es un jugador polivalente, aunque aún no tenemos una posición definida para él”.