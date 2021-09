El gran premio de San Marino se ha saldado con una bonita remontada de Sergio García Dols, que se ha trabajado un cuarto puesto que le deja un buen sabor de boca después de la caída de Aragón. El piloto del Gaviota GASGAS Aspar arrancaba desde la cuarta fila de la parrilla, pero ha peleado constantemente con el grupo de cabeza durante la carrera. El de Burriana ha llegado a situarse en posiciones de podio, pero en la parte final de la prueba no ha podido presentar batalla a Niccolò Antonelli y Andrea Migno, segundo y tercero hoy.

Así pues, Sergio García recorta puntos en la clasificación al líder Pedro Acosta, que acabó en séptima posición y disminuye su ventaja a 42 puntos sobre el piloto castellonense y el propio Foggia, que se ha metido de lleno en la lucha por el título de Moto3 con una victoria inapelable.

Sergio García se mostró satisfecho el Gran Premio de San Marino: “Ha sido una carrera muy positiva, he terminado cuarto a muy poca distancia del podio, pero muy contento. Hemos sacado más de lo que teníamos, porque la carrera ha sido rapidísima, pero he dado el máximo hoy en pista”.