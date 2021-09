Otro problema más en el Castellón, otro obstáculo a superar, aunque este, por desgracia, es histórico, endémico... y no tiene pinta de que vaya a cambiar a corto y medio plazo: la falta de instalaciones propias le obliga a abandonar temporalmente su habitual centro de trabajo para ejercitarse diariamente, durante las próximas cuatro o cinco semanas, en Castalia, con el riesgo de un excesivo castigo del bien cuidado terreno de juego de la avenida Benicàssim.

El Castellón se ve obligado a cambiar su planificación de entrenamientos, al menos en este mes que se avecina. Las sesiones no se llevarán a cabo, en su mayoría, en los dos campos de Marina d’Or en Orpesa para centrarse en Castalia. La razón no es otra que los dos terrenos de juego del citado complejo turístico acaban de ser resembrados y no se podrán utilizar hasta dentro de unos 30 a 35 días. Como la intención del técnico Sergi Escobar es entrenar en campo de césped natural, la dirección deportiva ha optado por recurrir al feudo albinegro hasta que puedan volver a ejercitarse en los de la afamada Ciudad de Vacaciones.

Así, no está previsto que recurran al Javier Marquina o al Parque Sindical, como alguna vez ha sucedido. Ni siquiera esta semana, teniendo en cuenta que el Castellón volverá a disputar el sábado (desde las 17.00 horas) un encuentro oficial en un campo de césped artificial (así lo es el Nou Municipal de Cornellà de Llobregat) después de muchos meses (no los había en LaLiga SmartBank).

Por tal motivo, esta semana ya todas las sesiones de trabajo matinales se realizarán en Castalia (entre hoy y el viernes, a las 10.00 horas); y, además, el club ha decidido que sean todas a puerta cerrada.

Nuevamente queda puesto de manifiesto que el Castellón paga carísimo su sempiterna falta de instalaciones propias, sin que haya podido recuperar para su uso habitual la fallida Ciudad Deportiva de El Sequiol, sin que el proyecto de nueva ciudad deportiva se haya plasmado más allá de sueños y anuncios pomposos, sin que tampoco tenga posibilidad de regresar a la Ciudad Deportiva Facsa..., opciones que ha estado barajando durante los últimos años.