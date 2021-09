El CD Castellón anda peleado con el gol. Se ha quedado a cero en los dos últimos partidos; especialmente dolorosa la derrota ante el Atlético Sanluqueño, al que debió vencer con holgura y que salió con tres milagrosos puntos del Estadio Castalia con el penalti a última hora transformado por Dani Güiza. Un problema ya acusado al final de la pasada campaña, cuando el mayúsculo desplome le llevó a perder su sitio en el fútbol profesional y que, mirando lo que tiene en su plantilla, puede que no haya solucionado del todo...

La cifra

Haciendo un análisis de la plantilla del Castellón, de su relación con el gol en la temporada precedente, llama poderosamente la atención un dato: los 21 jugadores de campo anotaron... 24 goles. Solo 11 de ellos vieron puerta, con Kialy Abdolul Koné como pichichi con cinco. Después, los tres de Aarón Romero, Jesús Carrillo, David Cubillas y el ahora lesionado Jorge Fernández; además de Juanto Ortuño (dos); y Dani Torres, José Mas, Borja Martínez, César Díaz y Pablo Hernández (uno).

El Castellón adolece de un hombre-gol. Mario Barco, que ha cumplido uno de sus cuatro encuentros de sanción, no marcó en los 155 minutos que tuvo con el Mirandés, así que última diana es la del 21 de junio del 2020. La cosecha de la delantera queda reducida a los seis goles que, en LaLiga SmartBank, anotaron entre Cubi (tres), Juanto (dos) y César (uno). Y de los que han fichado, únicamente destaca la modesta aportación del extremo costamarfileño.

Con este dato, quizás no sorprenda tanto el resultado del pasado viernes, cuando el Castellón coleccionó ocasiones de todos colores, con la firma, además, de un puñado de jugadores. De repetirse ese pobre registro de 24 goles, los albinegros tendrían prácticamente los dos pies en Segunda RFEF.

¿El hombre-solución?

Al Castellón no le queda otra que rearmarse para, este sábado (17.00 horas), visitar al Cornellà. Sergi Escobar va recuperando efectivos, ya que Vicente Esquerdo estará en condiciones de debutar, tras ir citado inicialmente frente al Atlético Sanluqueño pero no ser inscrito al final, para no precipitar su inclusión. La otra buena noticia es la recuperación de César Díaz, inédito también hasta la fecha. El delantero de Villamalea no ha podido ser alineado en ninguno de las cuatro encuentros. Sí estuvo en el Carlos Belmonte, en la apertura de la temporada, pero no jugó .

El 11 espera contribuir a acabar con la sequía del Castellón, que viene de perder frente al Linense y el Atlético Sanluqueño, por la mínima, sin haber marcado. El delantero manchego está próximo a cumplir 10 meses sin celebrar un solo gol: no ve portería desde el 2 de diciembre del 2020, cuando su tanto sirvió para derrotar al Zaragoza en Castalia (1-0). Fue, además, su única diana como albinegro en LaLiga SmartBank.

Aunque difícilmente será titular, es otra opción más arriba, por la baja de Mario Barco. El puesto del navarro estará ahora entre Juanto Ortuño (en el once contra el Atlético Sanluqueño), Cubillas y César Díaz, sin descartar a Koné.