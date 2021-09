Los 10 momentos de Sergi Escobar en la previa del Cornellà-Castellón

Aquí van los 10 mejores momentos de su rueda de prensa:

La dolorosa derrota ante el Atlético Sanluqueño

"Hicimos uno de los mejores partidos que se han visto últimamente en Castalia".

Las cuentas del entrenador

"De haber ganado un partido más, estaríamos a un punto de los play-off. Con todo lo mal que lo estamos haciendo, los equipos de arriba no se no han ido".

Están casi todos ya

"Recuperamos a Carles Salvador del toro, a Vicente [Esquerdo], a César [Díaz]...: es la primera vez que podré disponer de toda la plantilla salvo Mario Barco, a quien aún le quedan partidos de sanción...".

Ojo al campo del Cornellà

"Es de césped artificial, el único que queda junto al del Andorra, pero muy deteriorado. Será un partido en un contexto muy diferente, otro fútbol; y tenemos que adaptarnos desde el minuto uno".

Otro estilo radicalmente distinto

"El Castellón se tiene que parecer más al equipo de Escobar de Tercera que a lo que estamos viendo últimamente. Va a haber mucho rechace, muchas segundas jugadas, muchas acciones a balón parado, saques de banda que se meten en el área aunque están lejos...; y mucho menos ataque organizado. Va a ser un partido muy distinto, por superficie, dimensiones y rival".

Apaga las alarmas

"Quedan 102 puntos en juego y estamos a cuatro del play-off: esto es una carrera de fondo y las alarmas no tienen que sonar tan pronto, sabiendo que perjudican más que ayudan; menos mal que jugadores y técnicos nos debemos de abstraer, trabajar como hasta ahora y que la pelotita entre...".

Mal en las áreas

"Hemos llegado 50 veces al área en los dos últimos partidos y hemos metido cero goles. Y las pocas veces que nos han llegado, nos ha penalizado".

El balance

"Hacemos muchas cosas bien pero no se ven reflejado en los puntos: deberíamos llevar al menos seis, no es pedir nada que no sea lo que hayamos visto".

Trabajo personalizado

"Hacemos mucho análisis individual con los jugadores, con planificación de trabajo para cada jugador. Pero tampoco sin obsesionarnos, porque esto es cuestión de rachas".

La desaparición de Yac

"Los centrales han rayado a un nivel alto, salvo el error del otro día, siendo muy agresivos y haciendo muchas cosas buenas. A lo mejor [a Yac] le ha llegado su oportunidad como central, que es su sitio".