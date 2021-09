LaLiga Santander no ha defraudado en la jornada entre semana. Al Real Madrid le ha servido para dar un golpe sobre la mesa tras endosarle seis goles a un Mallorca que quizá no se mereció salir del Bernabéu con semejante castigo. Marco Asensio se reivindicó con un 'hat-trick' y Benzema, pichichi, sigue de dulce de cara a puerta. Una racha muy distinta lleva el FC Barcelona, que fue incapaz de superar al Cádiz en su visita a tierras andaluzas. Este nuevo tropiezo deja más cuestionado aún a Ronald Koeman, que no se sentará en el banquillo del Camp Nou este fin de semana tras acabar el partido expulsado. Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla duermen en puestos de Liga de Campeones tras ganar sus choques ante Getafe, Granada y Valencia.

Por la zona baja, el Celta sale de los puestos de peligro tras sumar su primera victoria de la temporada ante el Levante. Distinta suerte corren Granada, Getafe y Alavés, que ocupan la zona de descenso, los dos últimos sin haber logrado sumar un solo punto en seis jornadas.

Sin descanso, LaLiga ya afronta un nuevo asalto con los Real Madrid-Villarreal, Barcelona-Levante y Valencia-Athletic como partidos más destacados.