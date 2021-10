La Cerámica vibra en la vuelta a la normalidad

Érase un 8 de marzo del 2020 y La Cerámica albergaba un Villarreal-Leganés. Parecía un partido más, pero no lo fue. Las luces del estadio groguet se apagaron y, cuando volvieron a encenderse, no brillaron con la misma intensidad. El regreso de la Liga fue descafeinado, sin público y con el mero consuelo de las imágenes de cartón de los aficionados en las gradas. Paulatinamente se empezó a vislumbrar la luz al final del túnel, empezando por un especial 16 de mayo, donde unos 5.000 hinchas volvieron a casa para ver el último encuentro de la Liga 2020/21 ante el Sevilla (4-0).

Y, poco a poco, fue creciendo la asistencia: desde el debut liguero ante el Granada, que contó con un 40% del aforo, hasta los partidos ante el Atalanta en Champions o el Elche, que dispuso del 60%.

574 DÍAS DESPUÉS

Ayer, después de exactamente 574 días, el Estadio de la Cerámica se vistió de gala para recuperar la normalidad y recibir a toda la familia del Submarino. Sin restricciones de aforo, sin esperar el correo de confirmación, sin abandonar el asiento de toda tu vida. De este modo, el estadio dispuso del 100% de localidades y un total de 16.719 espectadores disfrutaron del espectáculo sobre el césped.

Fue una jornada mágica desde la previa, donde la afición del Betis puso el colorido y los cánticos en los aledaños. Mientras tanto, los seguidores del Villarreal llegaban conscientes de que ya podían volver a vibrar con las gradas totalmente repletas: «Ya tocaba. Estoy segura de que va a ser muy especial, todavía más porque el año pasado ganamos un título por primera vez y no pudimos estar tan cerca del equipo como nos hubiera gustado», comentaba Irene.

En el acceso, los móviles y las entradas físicas se cambiaron por los carnets, lo cual produjo una mayor fluidez para acceder. Y de ahí a reencontrarte con ese asiento que tanto habías echado de menos: «Estamos en el sitio de toda la vida, esto es mucho más cómodo. Por ejemplo, mi abuelo no podía sacar la entrada y tenía dificultades y, además, no sabías si te iba a tocar». Su abuelo, Paco García, reconoció que fue muy emotivo volver a su butaca: «Creo que ya era hora. He pasado con mi pase y me ha hecho ilusión. Antes tenían que hacerlo mis nietos por internet y era complicado».

De los que llevan muchos años a los que han tenido que esperar el transcurrir de la pandemia para poder ver in situ al Submarino. Es el caso de un niño llamado Álvaro, que entró en la Cerámica por primera vez. Así lo contaba su madre: «Es una maravilla, estamos súper contentos porque teníamos muchas ganas. Creo que si en todos los sitios está a tope también debe ser en el fútbol. Nosotros es la primera vez que venimos a un partido con mi hijo Álvaro».

De este modo, la familia grogueta volvió a reencontrarse en su totalidad en un choque que será recordado como el primero al 100% de aforo y donde, en un gran ambiente, todos apoyaron al Submarino a conseguir la victoria.