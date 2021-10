Auge histórico del fútbol femenino en Castellón tras el covid-19

El fútbol femenino está en auge y Castellón es un buen ejemplo de ello. Es cierto que la presencia del Villarreal CF en Primera Iberdrola y la del CD Castellón en Reto Ibedrola (Segunda) es lo más mediático, pero no lo es menos que la Segunda Regional es un buen termómetro para medir el afianzamiento, por un lado, y la expansión, por otro, de un fútbol femenino que cada vez presenta más equipos en la provincia y, con ello, más licencias federativas.

Si la pasada campaña compitieron siete equipos castellonenses en la categoría más humilde del fútbol regional, esa en la que queda patente la apuesta firme de los clubs por el fútbol femenino y en la que el paso de formar un equipo es tan importante como ilusionante, este año son 10 las escuadras que se batirán el cobre.

Por un lado, continúan el San Lorenzo o La Magdalena, que tuvieron su bautismo la pasada campaña, así como otros más clásicos, como son los casos del Segorbe o el Moncofa. Por otro lado, también concurre el Castellón C, que el año pasado compitió como sénior aunque las jugadoras tenían edad juvenil y pasa a ser el segundo filial tras la absorción plena de la estructura femenina del Joventut Almassora con sus dos equipos femeninos por parte de la entidad albinegra. No hay que olvidar que también el Drac tomará parte en Segunda Regional, donde en los últimos años tenía a su filial.

Dos equipos de nuevo cuño

A estos seis equipos hay que añadir dos más de nuevo cuño: entidades como L’Alcora y El Fadrí apuestan fuerte por el fútbol femenino. El club de l’Alcalatén, cuyo primer equipo masculino está asentado en Preferente y su filial ha ascendido a Primera Regional este año, da un paso más hacia el fútbol femenino, en esta ocasión con la creación de un equipo que plantará cara en El Saltador.

El caso de El Fadrí es diferente. El club que gestiona Jovi Nadal ha echado a rodar este verano y ya desde su nacimiento ha optado por sacar una escuadra femenina, por lo que con este serán cinco los conjuntos de la capital de la Plana en liza este curso deportivo.

Nuevos filiales

Dos clubs bandera en el fútbol femenino en la provincia, como son el Villarreal --que ocupa un papel hegemónico-- y el Onda --cuyo crecimiento le ha asentado como opositor al podio provincial en lucha con el Alqueries tras el club groguet y el Castellón--, también han movido ficha. Amarillos y rojiblancos han decidido crear un nuevo filial, y Villarreal D y Onda B van a ser dos de los equipos más jóvenes de la categoría.