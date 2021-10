Una de las grandes virtudes de Roberto Bautista Agut (Castelló, 14 de abril de 1988) ha sido siempre la de resistir entre los mejores independientemente de momentos y circunstancias. Noveno jugador del mundo en noviembre de 2019, Rober lleva más de siete años en el top-30 de la ATP, tres entre los 25 mejores y más de dos años, a excepción de dos semanas del pasado agosto, en el top-20. Las cifras hablan por sí solas de la valía tenística y competitiva de un hombre que, a sus 33 años, es profundamente feliz al lado de su esposa Ana Bodí y su primer hijo, Mini Rober, que cumplió un año a mediados de septiembre.

Con 33 años, su estado de forma es envidiable. Todavía queda para colgar la raqueta, ¿no?

Yo me encuentro bien. En el tenis, sin embargo, no se puede hablar demasiado de planes futuros, porque es un deporte para ir despacio, poco a poco. Sinceramente, me siento en buena forma. Este verano me ha ido muy bien compitiendo en Estados Unidos y Canadá. Y aún nos queda mucho año, también la Copa Davis con España. Estoy muy ilusionado y motivado con este final de 2021.

Como dice, en el torneo de Toronto ganó en un partidazo a Diego Schwartzman y en el US Open dejó a cero a Kyrgios y cayó en una gran batalla de cinco sets con Auger-Aliassime. En la primera mitad de temporada, en cambio, se le vio con más dificultades. ¿A qué cree que pudo deberse?

Bueno... He tenido algunos problemas físicos en el codo, pero el año no ha sido malo. Estoy el 19º en el ranking mundial. Creo que hay que tener los pies en el suelo, saber de la dificultad del circuito ATP y de lo difícil que es estar ahí año tras año. Está claro que después vienen años un poco mejores y años un poco peores, pero lo importante es que yo me encuentro bien tenística y mentalmente, me veo jugando a un buen nivel y espero hacer un buen final de temporada, porque mis últimas sensaciones en la gira estadounidense han sido muy positivas.

Le preguntaba, simplemente, por si ha notado que las molestias físicas lo han frenado un poco...

Sí, tenía que haber ido a Sofía (Bulgaria) y no fui. Tuve unas molestias en el codo y preferí no forzar la situación y venir directamente a Indian Wells. Una vez acabe en California, haré una gira de torneos indoor aquí en Europa. Entre mis metas, por supuesto, estar en la última semana del año tenístico jugando la Davis (la fase final será entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre).

Después de que Novak Djokovic no pudiera levantar el US Open (perdió la final contra Daniil Medvedev), el serbio sigue igualado a 20 Grand Slams con Rafa Nadal y Roger Federer. La pregunta es obligada. ¿Cree que alguno de los tres acabará por encima del otro en la cima del tenis?

Estamos hablando de tres verdaderos fenómenos. Mitos del deporte, en este caso, del tenis. Al final, en mi opinión, un título más o un título menos, aunque sea de categoría Grand Slam, da un poco igual. Yo, que he convivido muchos años con los tres en la pista, te digo que los tres son muy grandes. Los tres son y serán irrepetibles. Ojalá que duren más tiempo sobre las pistas para continuar disfrutando de ellos.

Elija uno...

Los admiro a los tres. Para mí es, y ha sido, un placer compartir experiencias con Rafa, Nole y Roger. Obviamente, por cercanía y por como es, el que más quiero y deseo que gane es Rafa Nadal, que es compañero y amigo.