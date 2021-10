Te contamos la jornada de Roda, Castellón B y Villarreal C en Tercera RFEF

La jornada de Tercera RFEF no se saldó con ningún triunfo para equipos de la provincia de Castellón tras el empate entre el Roda y el Castellón B y la derrota por la mínima del Villarreal C ante el Torrent. El Castellón B ofreció una buena imagen en el campo del Roda y pudo llevarse un punto (0-0). Por su parte, el Villarreal C no pudo hacerse con el triunfo y fue derrotado por el Torrent por 0-1.

El Castellón apunto de sorprender

El Castellón B ofreció su mejor versión, pero sólo le dio para arrancar un punto de un Roda que en la primera parte empezó siendo muy superado por los albinegros, muy necesitado de puntos. Más igualada fue la segunda parte en la que tal y como se fue avanzando, el miedo guardó la viña y al final se firmó un empate sin goles que dejó un sabor agridulce a los 'orelluts' porque merecieron mejor suerte tras lo mostrado en el primer tiempo.

Y es que los de la capital de la Plana salieron muy ordenados y con las ideas claras: llegar a la portería del conjunto gualdinegro. Quizá se intercambiaron los papeles porque el Roda, por su clasificación, debió haber llevado la voz cantante. No fue así. Desde el primer minuto los albinegros se fueron a por la portería de Jorge Rives. Acoso y derribo, pero son una extraordinaria falta de acierto en el remate final. En el minuto 23 se produjo una acción en la que por tres veces (una el portero y dos los defensas bajo los palos) evitaron el gol del Castellón B.

Mientras que al Roda le costaba mucho llegar a la portería rival, los capitalinos llegaban y con peligro. Ni Iván Llorens, ni Marc Pitarch ni Nacho Gimeno fueron capaces de batir a un Jorge Rives al que se le acumulaba el trabajo. A todo ello, en el minuto 16 el Castellón B reclamó penalti después de una salida del portero del Roda, Jorge Rives, que en su salto fuera del área pequeña al caer arrolló a Xavi Salort, que salió mal parado.

Una de las mejores ocasiones llegó en el minuto 23 con un trallazo de Koke Sáiz, que cuajó un gran partido, que obligó a volar al portero local para evitar un gol que se colaba por la escuadra izquierda. Así que con 0-0 se llegó al descanso, con buena impresión la que dio el equipo de Iván Campos.

En la segunda parte no se pisó el área rival con tanta frecuencia. El Castellón B gastó un nuevo cartucho en el minuto 73 con un buen cabezazo de Marc Pitarchque salvó el arquero del Roda. A partir de ahí, con el paso de los minutos el 0-0 parecía ser el resultado que iba a campear en el marcador al final de los noventa minutos. Así fue, reparto de puntos en la Ciudad Deportiva Pamesa que dejó con un sabor agridulce a un atrevido Castellón B.

El Villarreal C, ni de penalti

El Villarreal C sigue gafado. El equipo de Pere Martí, que en la primera parte se salvó de encajar un par de goles del Torrent, tras el descanso llegó el control del partido, sus ocasiones y entre ellas un penalti malogrado en el minuto 81. Jorge Pascual envió a las nubes desde los once metros. El conjunto valenciano sentenció a la escuadra amarilla en el minuto 94 con un gol in extremis de David Pérez.

No hubo goles en la primera parte porque el arquero extremeño del filial amarillo, Jaime Durán, se encargo de pararlo todo. Y no fue poco. Los valencianos encontraron el camino de la portería 'grogueta' con suma facilidad, aunque no fueron capaces de materializar ninguna. Ekedi (min. 9) mandó el balón fuera, pero después Adri Lois (min. 22) y por partida doble Domínguez y Ekedi obligaron a Jaime Durán a emplearse a fondo.

En la segunda parte el filial dio un paso al frente. Tuvo mucha más presencia en el área del Torrent. Se llegó con más facilidad, aunque se seguía fallando en el pase final. El minuto 80 el colegiado señaló un penalti cometido por Ángel Cano a Jorge Pascual (claro empujón) y el joven ariete almeriense lanzó por encima del larguero. Eso fue muy mala suerte, pero que llegó después casi ni se puede calificar. En el minuto 94 el Torrent remató al Villarreal C en una contra y en la que David Pérez batió a Jaime Durán.