La intrahistoria de la Penyagolosa Trails de Ismael Mateu

Tenía el pelo castaño, tirando a rubio, los ojos claros... su mirada brillaba. Era bonita. Gritó mi nombre: «¡Vamos Ismael!». Me giré y la miré y le devolví el saludo como pude, con un «¡Gracias!» con la cabeza casi agachada, con las pocas fuerzas que me quedaban. Era en Xodos. Cuando estás muerto. En ese avituallamiento que abarca casi todo el pueblo y en el que unas 30 personas se pusieron a jalear y a aplaudir a mi paso y al de mi compañero, Willy Pons, en una escena más propia del Tour de Francia que de una carrera de montaña.

Me quedé con su mirada. Con su grito. Con su ánimo. Y ese rostro me ayudó a subir el Marinet pese a mis calambres continuados, a trotar como pude por la Banyadera y a llegar hasta meta. ¿Se llamará Silvia? ¿Claudia? Seguro que María. Sea como fuere, su rostro y su ánimo me ayudaron a olvidar el dolor cuando llevas 55 kilómetros en las piernas y el estómago ya no te responde.

Y me permitió soñar. Soñar con quién sería, con si me conocía, con si le habría gustado, si tendría que haberle pedido el teléfono... Inocente de mí, ni me fijé si llevaba anillo en la mano, ni si los dos niños que correteaban por su lado eran sus hijos, ni si el señor mayor que le acompañaba era su suegro y los cuatro esperaban el paso de su marido. Probablemente era eso último. Ella estaba allí esperando a su pareja y yo fui uno de esos cientos de runners a los que le coreó su nombre durante la carrera. Uno más.

La magia de la MiM

Ella es ficticia. Sinceramente, no existe. Pero es un claro ejemplo de la fuerza que pueden darte unas simples palabras de apoyo cuando al cuerpo no le quedan energías. Y fueron miles los seguidores que durante todo el sábado alentaron a los corredores. ¡Gracias!

Es la magia de la Penyagolosa Trails. Esa carrera que te embruja, que te cautiva, que hace que la entrenes durante tres meses si te ha tocado el sorteo con un único objetivo: poder tomar la salida.

Pero es una carrera que traspasa lo deportivo y trasciende a lo mental. Y soy un claro ejemplo. Gracias a Mediterráneo, pude compartir experiencias y correr la Marató i Mitja, la MiM.

Bonita experiencia en la que pude reír antes, disfrutar de mis compañeros, los únicos que consiguen que los sábados o los domingos madrugue... para hacer 5 horas por la montaña. También con los que sufrí durante la prueba. Volví a ver a gente acalambrada, a compañeros retirarse, a la gente en los controles animándote, a los voluntarios mimándote... y donde pude soñar de camino a meta con alguien ficticio, en esa película que tu cabeza se monta cuando has perdido casi el norte pero gracias a la cual llegas a meta.

Y sí, también lloré. Y mucho. Lloré al pasar por Useres donde cayó nuestro recordado Kike Monforte. Lloré cuando me crucé con Enrique Speaker y recordamos a su añorada Eva Gimeno, la Chiqui. Lloré cuando Willy me habló de su Sempre Avanti particular, el desaparecido Alfredo González Prieto. Lloré al pensar en mi amigo Paquito Piqueres, que homenajeaba a la Chica de la Eterna Sonrisa que también se nos fue: Eva Campos. Y lloré en la meta de Sant Joan de Penyagolosa, cuando la crucé con Willy (gracias por esperarme amigo y entrar junto a mí) con una camiseta de Montañas de Castellón señalando su eterno lema grabado: #SeguimosKikeSeguimos.