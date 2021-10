Quique Grau y Lorena Renau se llevan la Top of the Rock en Morella

Coronar la cima de la roca (top of the rock) de Morella es el objetivo con el que cientos de runners compiten durante tres días en una idea brillante de Infinitri Sports, la Top of the Rock Ultra Trail, la cual ha recorrido de Castelló a Morella, durante 120km y +5.000m de desnivel positivo, pasando por La Pobla Tornesa, Vilafamés, Les Useres, Atzeneta, Benafigos, Benassal, Ares y Morella, con meta final en pleno castillo. Tras la 3ª etapa, Benassal-Morella, de 38,7km y +1.229m, Quique Grau (CA Running Castelló) se coronó como campeón final y de la modalidad Ultra (tres días), con 12:02.44h.