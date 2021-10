Las jugadoras del CF Fadrí: a hacerse 'fadrines' en el debut

Cada vez más club se lanzan al fútbol femenino. No es una moda, ni mucho menos, es una realidad. Las categorías femeninas van ganando terreno, ya no solo en el ámbito profesional (con mayor presencia mediática y proyección), sino también en el fútbol base y, como no podía ser de otro modo, en las diferentes categorías regionales. Cada vez la provincia de Castellón presente más equipos de chicas.