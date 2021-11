Diego López y Carmen Jiménez, de nuevo reyes de Europa

El equipo dirigido por Vicent Molines y Ana Belén Giner arrasó en el medallero de la competición con un total de seis oros, una plata y dos bronces, un resultado que les sitúa muy por encima del resto de selecciones participantes, que fueron Países Bajos, Bélgica, País Vasco, Italia y Reino Unido.

Y dos de los pilares de dicha selección son el ondense Diego López y la castellonense Carmen Jiménez. Entre ambos consiguieron seis medallas, tres cada uno, de las nueve totales que obtuvo el combinado valenciano, que subió al podio en todas las modalidades que se disputaron: one wall sub-15, sub-17 y sub-19 y juego internacional -todos ellos en categoría masculina y femenina-, y en llargues, que se disputa solamente en categoría masculina. Carmen, que compagina la pilota con el atletismo, colaboró para que su equipo levantase el oro en juego internacional, así como la plata en one wall sub-17 y el bronce en sub-19.

Más resultados

En juego internacional las valencianas derrotaron al País Vasco por 6-4 para hacerse por primera vez con el triunfo en esta modalidad. En one wall sub-17 obtuvieron la plata tras una apretadísima final en la que cedieron por 1-2 ante el País Vasco. Además, con la sub-19, la castellonense y sus compañeras no pudieron jugar la final tras caer ante el equipo vasco, si bien se resarcieron consiguiendo el bronce frente al belga.

Por su parte, Diego se llevó a Onda dos oros, en llargues y juego internacional, y un bronce en one wall sub-19.

En llargues, los valencianos tuvieron que sobreponerse al frío, el viento y la lluvia para conseguir el oro. En la final derrotaron a la escuadra anfitriona por 6-2, mismo resultado que consiguieron en la final de juego internacional frente al combinado belga. En one wall sub-19 no pudieron luchar por el oro tras caer derrotados contra Países Bajos, venciendo al combinado belga en el encuentro que decidía la medalla de bronce.

Carmen: "Fue una gran alegría ganar en juego internacional"

Carmen Jiménez ya sabía lo que era competir en un Campeonato Europeo Joven. Lo hizo en 2019, en Portugal, donde consiguió hacerse con la medalla de oro en la modalidad de one wall sub-15. El de Países Bajos es, por tanto, su segundo torneo continental . De este campeonato se lleva tres medallas, una de cada disciplina de la que ha formado parte y cada una de ellas de un metal distinto. Consiguió el oro en juego internacional, la plata en one wall sub-17 y el bronce en one wall sub-19, donde también compitió a pesar de ser una categoría superior a la de su edad.

«Ha sido una experiencia extraordinaria y muy divertida. Después de tanto tiempo entrenando, hemos creado una gran familia y eso se ha notado en los resultados, llegando a disputar casi todas las finales». Quizás, de lo que más orgullosa se siente la jugadora castellonense es de «haber podido ganar a las holandesas en juego internacional, algo que todavía no había conseguido nuestra selección. Ellas tienen un juego distinto, pero supimos adaptarnos y les ganamos con autoridad».

El próximo campeonato europeo se disputará dentro de dos años y la pilotari del CPV Castelló intentará «volver a tener la confianza de los seleccionadores y formar parte de nuevo del equipo en la que sería mi tercera participación en esta competición tan importante», concluyó.

Diego: "Ha sido el mejor de los tres Europeos que he jugado"

Diego López afrontaba este torneo sabedor de que sería su último Europeo Joven. El de Onda ha representado a la selección valenciana en los europeos de España en 2017, Portugal en 2019 y este último en Países Bajos, en el que, además, ha tenido la responsabilidad añadida de ser el capitán del equipo. A partir de ahora deberá pelear por formar parte de la selección valenciana absoluta.

«Ha sido una experiencia muy bonita, para mí la mejor de las tres que he tenido ya que he sido el capitán del equipo, lo que ha supuesto una responsabilidad muy grande y me ha hecho una ilusión tremenda», admite el joven pilotari ondense.

Su despedida de las selecciones inferiores ha sido difícil de mejorar. Diego ha conseguido dos medallas de oro que han resultado fundamentales para que la selección valenciana se proclamase campeona de Europa y ha guiado a sus compañeros, como capitán, a la consecución del título tanto en llargues como en juego internacional, además de un bronce en la categoría de one wall sub-19.

«Más allá de que se ganara o se perdiera, éramos siempre un equipo e íbamos todos a una» explica el jugador, que saca pecho a la hora de hablar del magnifico grupo del que ha formado parte en este Europeo Joven de pilota. «Si se ganaba, bien y si se perdía no parábamos de apoyarnos», añade el jugador.