El duro ciclo olímpico de Lidón Muñoz con vistas a París 2024

Dos semanas. Ese ha sido el breve de descanso de Lidón Muñoz tras los Juegos. La nadadora castellonense se trasladó de Tokio a Canarias para disputar, durante la primera semana de agosto, el Campeonato de España. Entonces, sí: la deportista del Proyecto FER, de 25 años, sí pudo disfrutar de un tiempo de evasión. «Pero, incluso de vacaciones, hacía algunos ejercicios en la piscina de unos familiares con los que compartí la etapa estival», recuerda.

Ya en septiembre, Lidón volvió a la carga con su reaparición en una nueva edición de la International Swimming League (ISL), una liga profesional creada en 2019 y en la que compite con el Aqua Centurions de Roma. Y ahora, un nuevo evento internacional del máximo nivel: los Campeonatos de Europa de piscina corta (Kazán, 2 al 7 de noviembre). Queda aún lejos París 2024, pero la castellonense ya tiene claro como enfocar este nuevo ciclo olímpico, como compaginará el deporte con sus estudios.

«Decidí no parar por completo después de Tokio y hacer una buena transición entre los Juegos y el inicio del siguiente curso», explica. «Habitualmente, empiezo la pretemporada con trabajo de base y voy ganando poco a poco en intensidad», añade. «Pero esta vez fui directa a la máxima exigencia, y creo que me ha ido bien», incide.

Muñoz señala que París 2024 es su «idea» y su «ilusión»: «Tengo decidido afrontar el próximo año a por todas. En mayo, hay Mundial en Fukuoka; y en julio, el Campeonato de Europa en Roma. Voy a prepararlos a tope, como siempre. Después, sí es cierto que, entre septiembre del 2022 y marzo del 2023, no daré absoluta prioridad al deporte, porque dedicaré más tiempo a los estudios, para hacer el examen médico del MIR», señala. «Pero, después --prosigue--, de nuevo apuesta total por la natación y con la idea, por supuesto, de ganarme la clasificación para los Juegos de París».

«No creo que me perjudique», incide sobre esta programación. «En el deporte, cuando menos te lo esperas, logras un objetivo», recuerda Lidón. «En otras ocasiones, pones todo el foco y todo el esfuerzo en un llegar a una meta, pero no lo consigues», certifica. «El deporte, ni es previsible ni es proporcional», sentencia la castellonense.