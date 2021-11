Los tapados albinegros

Vicente Montesinos, como todos los mortales, posee virtudes y defectos. Lleva un tiempo apartado de la escena mediática. No por inacción, sino por delegación. Despacha con quien tiene que despachar, deja trabajar y tiene la inteligente cualidad de saber delegar. En mi opinión, le cuesta demasiado adoptar algunas decisiones que yo calificaría como importantes. Pienso que debe transmitir mejor sus mensaje y sus intenciones para que la afición albinegra sepa mejor lo que acontece, o pueda acontecer, con su Castellón. Ahora bien, yo nunca olvidaré el gran servicio que ha prestado al club y su valentía. Ya les conté que sale a propuesta -o interés de compra- diría yo que una al mes de media, pero solo dará el paso adelante si le convence la seriedad de un hipotético comprador, aspecto que tras la experiencia de Toni Bonet con Castellnou siempre da miedo. Prefiero la apuesta de la gestión de casa que los millones del mecenas de cinco mil kilómetros vista de turno, si lo hubiera, claro. Es un ejemplo.

El palo del descenso fue muy duro. Algún día, en algún libro, aparecerán las verdades de algunas decisiones que precipitaron la caída al precipicio. Tiempo habrá para ello. Pero dicho esto Montesinos pasó su periodo de luto y acertó en alguna decisión clave como la de la apuesta por Fernando Gómez Colomer como director deportivo. Alejado de cualquier protagonismo, se ha erigido en el tapado del buen funcionamiento deportivo. El descenso se formalizó tras una mala planificación de la plantilla para la exigente 2ª División. Se empezó de cero otra vez. Llegar y tener que plantear el fichaje de 13 nuevos jugadores, con un presupuesto que no es de los más altos, no es tarea sencilla. Fernando ha completado un plantel que va a pelear por estar arriba y ha puesto orden. Ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia. Es posible que el Castellón pueda ser su trampolín. Estoy convencido de que el trabajo de Fernando dará sus frutos la próxima temporada porque analiza el fútbol como pocos y está viendo una media de cuatro o cinco partidos cada fin de semana.

El otro tapado es Sergi Escobar. Quería esperar para hablar de él. Su gran defecto es que es de Almassora porque nos cuesta valorar lo de casa. Es posible que su puesta en escena no sea la óptima en esto mundo donde el postureo y la imagen suman más que el trabajo, pero pocos entrenadores tendrán más ilusión que Sergi por dirigir al Castellón.

Ha mejorado mucho desde su primera etapa y dirigir en Castalia es un máster complicadísimo. ¿Hasta dónde llegará el Castellón? A mí este equipo me gusta más que el de la pasada temporada. Tiene casta, una idea de juego y buenos futbolistas. ¿Qué le falta? Claro, lo que a la mayoría, un goleador, aunque todavía no ha echado mano, prácticamente, de su mejor valor: Pablo Hernández. Todo el mundo añora el mercado de invierno, una baza que no parece sencilla. En enero se espera la vuelta de Jorge Fernández, un jugador que dará mucho. El Castellón tiene cubiertas todas su fichas y para que se produzca una llegada, debe salir alguien. Para que llegue un 9... tendría que salir un delantero del actual plantel. En nómina hay jugadores que no han rendido lo que se esperaba de su elevada nómina. Blanco y en botella. Pero hay motivos para ser optimistas y muchas cosas que contar. Y se las contaremos... PPO.