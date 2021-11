Jordi García, el Willy Fog del fútbol regional de Castellón

Jordi García es un futbolista de mundo. El delantero castellonense llegó a defender la camiseta del CD Castellón en Tercera División allá por la temporada 2013/14, sin lugar a dudas el curso más complicado en la historia del club albinegro. Tras esto, el atacante decidió probar fortuna fuera de España y se enroló definitivamente en el Lija Athletic, club con el que ascendió a la Premier maltesa.

En su primera aventura por el extranjero se alzó como segundo máximo goleador de la competición en su estreno y ralló a un gran nivel en el segundo curso. Pero un problema familiar obligó a que Jordi tuviera que regresar a Castelló antes de lo esperado, firmando un balance de 16 goles en 47 encuentros disputados.

En 2017 llegó la segunda incursión foránea del ariete castellonense y esta fue nada más y nada menos que en el Ulaanbaatar de la liga mongola. Un contacto de su representante Edu fue el nexo de unión para emprender viaje hasta la capital del país, Ulan Bator.

No obstante, a pesar de que la oferta era atractiva, pronto comenzaron a recortarle las condiciones pactadas en un primer momento y eso, unido a que no le llegó el transfer, propició que Jordi solo adquiriera dinámica de entrenamientos y no llegara a competir. Además, «para conseguir el visado tenía que ir China cada mes, algo de locos que no podía ser», relata el delantero centro. Por lo demás, Jordi asegura que «la adaptación no fue complicada». «Con el inglés me pude manejar y la ciudad estaba bien, yo viví en un hotel y me encontré cómodo», dice.

Pero el camino internacional del castellonense no quedó ahí, en el curso 2018/19 cogió las maletas para jugar en el Civitanovese (Civitanova) del fútbol amateur italiano, donde compitió en la sexta categoría del país transalpino. «La experiencia en Italia fue muy positiva es un país muy similar a España. Me sentí buen jugando y en el día a día». No obstante, Jordi recalca que «la nota negativa fue que cuando el equipo comenzó a quedarse lejos de los objetivos marcados al comienzo dejaron de ser serios a la hora de pagar».

Después de tres experiencias en el extranjero, el delantero regresó a Castellón para jugar en el Benicarló, con el que ascendió a Tercera en 2020, mientras que la pasada temporada jugó en el Almazora, donde también militó años atrás. Ahora Jordi García sigue haciendo lo que más le gusta cerca de casa, en el San Pedro.